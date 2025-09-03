Ticos que brillaron en París 2024 reciben jugoso premio económico por sus logros olímpicos

El paratleta Sherman Güity recibió un platal, luego de su participación en los Juegos Paralímpicos París. Archivo. (Instagram)

Los atletas Sherman Güity, Brisa Hennessy, Andrés Molina y Ernesto “Lobito” Fonseca se convirtieron en los primeros deportistas costarricenses en recibir un premio económico, por los resultados obtenidos en los juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024.

El Consejo de Deportes aprobó una reforma al “Reglamento de Incentivos a deportistas de alto nivel” semanas atrás y el jueves anterior, el ministro de Deportes dio a conocer el cambio en la normativa.

De esta manera, y a partir de las justas que se disputaron el año pasado, quien obtenga una medalla de oro olímpica o paralímpica se premiará con ₡10 millones, la de plata con ₡7 millones y la de bronce con ₡5 millones.

Los deportistas fueron reconocidos por sus logros en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Facebook Icoder. (Facebook Icoder. /Facebook Icoder.)

Además, quienes reciban un diploma olímpico o paralímpico recibirán un incentivo que va desde los ₡3 millones y hasta ₡1,5 millones, según la posición final.

Por su parte, el premio para medalla de oro en el máximo evento de su disciplina deportiva, que no sea juegos olímpicos o paralímpicos, se definió en ₡5 millones, la medalla de plata en ₡3 millones y la de bronce ₡1,5 millones.

Con esta modificación al reglamento, Sherman recibió ₡20 millones por las dos medallas de oro que consiguió, mientras que a Brisa le dieron un total de 3 millones de colones por el cuarto lugar que obtuvo en las olimpiadas.

A Brisa Hennessy le dieron 3 millones de colones por el cuarto lugar que obtuvo en las justas. AFP. (BEN THOUARD/AFP)

Vuelve luego de años

Este reconocimiento se hace años después de que se eliminara un premio económico que se le daban a los atletas ticos.

En 1997 se creó el premio Claudia Poll, dirigido a ganadores de medallas o títulos mundiales, reconocidos por el Consejo Nacional de Deportes.

La primera deportista en ganarlo fue la propia Poll, luego de las medallas conseguidas en Sidney 2000 y por su triunfo en el campeonato mundial de Natación Máster del 2010. Ella recibió ₡160 millones.

Luego se le dio a Nery Brenes, en el 2012, por lograr el oro en los 400 metros planos del Mundial Bajo Techo, por el cual recibió ₡167 millones y el último deportista en recibirlo fue el nadador Jonathan Mauri, en el 2018.

El premio de Mauri estuvo lleno de polémica, porque fue él mismo quien se postuló luego de obtener la medalla de oro en el 2010, en el campeonato Mundial Máster, que se celebró en Gotemburgo, Suecia.

Claudia Poll y Nery Brenes obtuvieron hace unos años el Premio Claudia Poll. Archivo / Marcela Bertozzi. (Marcela_Bertozzi)

Para algunos, Mauri no merecía el reconocimiento y luego de que le fuera negado, presentó una demanda contra el Estado y al final tuvieron que pagarle ₡233 millones.

En el 2020 y tras una acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República, se eliminó la ley y, por ende, se dejó de otorgar el premio.