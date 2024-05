¿Tiemblan algunos? Horacio Elizondo revela para cuando estaría ya el VAR en Costa Rica

Horacio Elizondo espera que para el Apertura 2024 el VAR ya esté en funcionamiento. Foto: Captura de pantalla.

Las bromas y comentarios de muchos aficionados al fútbol en Costa Rica respecto al VAR podrían acelerarse en los próximos meses luego de que Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje reveló cómo se mueve el proyecto en Tiquicia.

En una entrevista con el periodista Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo de radio Columbia, el argentino explicó que el video arbitraje sigue caminando a buen paso y que para el otro torneo espera tener la herramienta en funcionamiento.

“Estamos llegando a un 40%, nos falta el 60%. Si seguimos con este ritmo, ya esta semana termina el 50% de capacitación, les queda el otro 50% que es el trabajo y los ejercicios de campo, es decir los árbitros están un poco más adelantados, la infraestructura está un poquito más demorada. Con la tele estamos un poco más adelantados”

“Nadie me va a sacar de la cabeza a no ser que tengamos un contratiempo muy grande y que tengamos un freno que no me ocurre en este momento, la idea es llegar para el Apertura (2024)”, dijo.

Sobre el tema de la infraestructura, ¿todos los estadios del país tienen la capacidad para operar el VAR o cómo se manejara el tema? Elizondo afirmó que todos deben estar en las mismas condiciones.

“Recién esta semana estamos revisando los estadios, estuve en Cartago y Heredia , Liberia, Guanacasteca, Puntarenas, luego voy para Sporting, Alajuelense, Saprissa, el Rafael Bolaños y para la tercer semana me queda Santos, San Carlos y Pérez Zeledón”

“Revisamos altura de cámaras, de posición de cámaras en campo previo a un trabajo ya conversado con televisoras, de cuántas cámaras necesitamos, los lentes que necesitamos, ya está diseñado para que la Federación tome cartas en el asunto y las obras o cambios que haya que hacer en los estadios”, agregó.