Tiempo está dando la razón a Paulo Wanchope en algunas de sus decisiones como entrenador

Paulo Wanchope ha mejorado en su rendimiento como entrenador este torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Hoy por hoy el equipo en mejor forma y momento del campeonato nacional es el Club Sport Cartaginés.

Paulo Wanchope ya encontró la manera para que su equipo luzca como su afición quiere. En el inicio de la segunda vuelta tiene cinco victorias en cinco partidos, la mejor racha vigente.

El ánimo del equipo está en lo alto, empezando por el entrenador, basta con ver sus conferencias de prensa, la manera cómo se expresa y explica sus ideas para darse cuenta cuáles son parte de sus claves.

Este domingo hasta mandó a felicitar al ganador del acumulado, porque qué rico ganarse esa millonada, así como sería también riquísimo para su carrera que finalmente dé el do de pecho en el banquillo en el torneo nacional, el momento que tanto ha esperado.

Los hechos le están dando la razón a Chope, las cosas que le criticaron en la primera fase y que él aseguró que luego mostrarían resultados se están dando, como por ejemplo las famosas rotaciones.

Paulo se puso a trabajar además en solucionar los problemas internos del equipo, en lugar de taparlos y negar que existían, como lo ocurrido con Marcel Hernández y él, por ejemplo.

“Creo que a veces se dan circunstancias negativas en donde uno debe, aunque sea muy difícil, buscar lo positivo y salir de esa turbulencia adonde estábamos. Fueron situaciones muy difíciles que nos hicieron fuertes, es complicado, pero cuando se está en esa situación, hay que trabajarlo.

“La madurez que hemos tenido, tanto el cuerpo técnico como jugadores, ha sido importante, sí fue complicado, hubo diferencias que se dan en cualquier equipo del mundo, pero la esencia es que ellos son ganadores, el jugador cuando está en este nivel quiere ver la forma de mejorar y ganar y estar arriba y entonces, creo que ha sido una combinación de todos, también la administración que tuvo paciencia y hoy en día estamos bien encaminados, pero aún falta camino”, dijo Chope el domingo.

Los brumosos, luego de ganar 15 puntos al hilo ya están en tercer lugar con 29 unidades, a uno del segundo lugar, Alajuelense con 30. ¿Cuáles han sido las claves además del repunte?

Soñar

Los periodistas Rodolfo Méndez, de Radio Columbia, y Juan Carlos Solano, de TD Más, creen que Paulo ha crecido como entrenador y su equipo está para más, para soñar con grandes cosas.

“Hay que destacar la tranquilidad y sobriedad con que maneja las cosas y la idea. Hay que darle también un punto a favor a los Vargas (dueños del club), porque hubo un momento que la gente pedía que lo quitaran. Yo manejo un programa en Cartago, el de RM Deportes y la gente nos lo decía.

“Paulo sabía que iba a llegar al punto, porque habían futbolistas que decían que todavía no le entendían la idea que quería, él insistió en su idea, les fue metiendo la idea. Había momentos que no se le veía, me parece que el equipo llega a lo que él quería, al inicio de la segunda vuelta, le llega su curva de rendimiento, supo manejar el momento complicado y salieron adelante”, dijo Méndez.

Arreglar la situación con Marcel Hernández uno de los aciertos de Paulo Wanchope. (Rafael Pacheco Granados)

Para Rodolfo, lo que está mostrando Cartaginés da para pensar en el título, no duda en reconocerlo.

“Creo que sí, no es que quiero decir que será campeón, pero el Cartaginés se ve mucho mejor que el que fue campeón, hay más material, más banca, Paulo César, con la proyección que tiene, creo que hay para soñar y buscar eso, otra vez con buscar la opción del título, está bien dirigido, creo que si este proyecto lo mantienen, serán campeones en un plazo no muy lejano”, agregó.

Para Solano, Paulo siempre ha tenido manejo y conocimiento de juego, pero ahora está tomando mejores decisiones, a diferencia de errores que cometió en el pasado.

“Ahorita él ha tenido la dicha que la directiva lo dejó trabajar, creo que con el escenario que se le puso, ya en otro equipo lo hubieran echado, porque no fue sencillo. Siempre he creído que Paulo es un conocedor del juego, él como exjugador tiene información importante.

“Tuvo escenarios críticos, como con el tema de las rotaciones, la capitanía, que la rotó, se la quitó a Guevara, se la dio a Marcel y nuevamente se la devolvió a Guevara. Lo que tuvo con Marcel que no fue sencillo y lo logra solucionar, Michael Barrantes había dicho que no le gustaban las rotaciones y se arregló el tema, tiene mucha información que sabe cómo manejar”, explicó.

Juan Carlos, narrador en TD Más y presentador del programa Smart Fútbol, cree además que la metodología de trabajo de Paulo adaptada al fútbol nacional, le está dando frutos.

“Él es alguien de ADN de Premier League, es un lugar donde se trabaja científicamente y ha tenido que tropicalizar todo eso que sabe a nuestro territorio. Después de los traspiés y errores cometidos, ya sabe qué no debe hacer y le han dado tiempo en el club para que la metodología vaya teniendo éxito”, considera.

Todavía no se pueden tirar campanas al vuelo, pero el momento actual de Paulo es sin discusión el mejor en lo que lleva como técnico en el fútbol nacional.