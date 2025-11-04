Tigo Costa Rica da bombazo sobre los derechos de transmisión del Mundial del 2026

La cadena Tigo transmitirá la Copa del Mundo del 2026. AFP. (PAUL ELLIS/AFP)

La cadena Tigo anuncia que será la única cadena en Costa Rica y Centroámerica que transmitirá los 104 partidos Mundial de Norteamérica 2026.

Hace unos minutos, la televisora hizo el anuncio en sus redes sociales relacionado a la máxima fiesta del fútbol mundial.

A continuación, el comunicado de Tigo:

“Tigo anuncia oficialmente que será la única señal en Costa Rica y en todo Centroamérica con derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta histórica distribución, Tigo se consolida como la casa oficial del Mundial 2026 en el país, ofreciendo una cobertura total del evento con transmisiones en alta definición y contenido exclusivo para los fanáticos del fútbol.

“Nuevo canal exclusivo para el Mundial. Como parte de esta estrategia, Tigo lanzará un nuevo canal dedicado exclusivamente al Mundial 2026, donde se podrán disfrutar los encuentros del campeonato, desde la fase inaugural hasta la gran final.

“Cobertura total y experiencia inmersiva. Los televidentes disfrutarán de una producción de primer nivel, análisis deportivos con los mejores comentaristas nacionales, y una experiencia visual sin precedentes en alta definición. La propuesta de Tigo no solo se enfoca en transmitir los partidos, sino en llevar la pasión del Mundial directamente a los hogares costarricenses, con programas especiales, entrevistas, y contenido detrás de cámaras que sumergirá al público en la atmósfera única del torneo más importante del planeta.

“Tigo sigue pisando fuerte y marcando la diferencia en la prensa deportiva nacional. Con movimientos estratégicos que demuestran su liderazgo inquebrantable, la compañía reafirma su compromiso de ofrecer el mejor contenido, la cobertura más completa y el periodismo deportivo más profesional del país.

“Con una hoja de ruta ambiciosa que promete revolucionar la manera en que los costarricenses viven el deporte, tanto en casa como en las grandes competencias internacionales, Tigo se consolida una vez más como el referente indiscutible del entretenimiento deportivo en Costa Rica”.