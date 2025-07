Tim Krull habló de los penales con los que dejó afuera a Costa Rica del Mundial y lo que dijo le dará más chicha a más de uno

Tim Krull contó que solo el técnico Louis van Gall, el preparador de porteros y él sabían de la jugada. (Koen van Weel)

El nombre del portero neerlandés Tim Krull quedó marcado en la historia del fútbol de Costa Rica como uno de sus grandes enemigos, tras lo sucedido en el partido entre la Sele y Países Bajos en los cuartos de final de Brasil 2014.

De manera casi heroica, la Tricolor logró llevar a los europeos hasta la tanda de penales, en la que cayó 4-3 tras la jugada que aplicó el técnico Louis van Gaal, de meter a su arquero suplente, que hasta entonces no había jugado un solo minuto en todo el torneo.

Faltando un minuto para acabar el tiempo extra, propios y extraños quedaron sorprendidos al ver salir al meta estelar Jasper Cillesen, por Krull, una varilla de 1.93 que apantalló a los ticos.

Once años después de aquel momento el arquero, de 37 años, habló del icónico momento que se robó el show en la historia de los mundiales, en una entrevista que dio en Inglaterra en el podcast “Fozcast - The Ben Foster Podcast”.

Tim reveló detalles insólitos del momento, como la foma tan hermética con la que se manejó el tema.

“Fue una situación que fue una locura, solo el técnico, el entrenador de porteros y yo lo sabíamos antes del juego, no podía decirle a nadie, a ninguno de mis compañeros. A mí me dijeron justo antes del partido. El entrenador de porteros me dijo antes de irnos al estadio: ‘Si el partido se va a penales, hemos estado considerando seriamente, si tenemos sustituciones, incluirte y cambiar a Cillensen”, comentó.

Países Bajos derrotó a Costa Rica en los penales de Brasil 2014 (FABRICE COFFRINI)

Krull pensó que la movida no sería necesaria porque tenía la confianza de que su equipo podía ganar en el tiempo regular, pero cuando vio que el asunto se fue a tiempo extra y se acercaban a los penales, entonces le cayó realmente lo que podía suceder.

El asunto fue tan impactante que ni siquiera Cillensen sabía, Tim comentó que cuando salió a calentar durante el segundo tiempo extra, hasta sus compañeros le preguntaron que porqué lo estaba haciendo, qué estaba pasando, pues un arquero suplente solo calienta si va a entrar.

“‘Después les digo’, les respondí a mis compañeros, estuve calentando como por cinco minutos, hasta que me llamaron, me quité el chaleco y dije, ‘ok, voy a entrar’”, recordó.

La medida es algo que jamás había ocurrido en una copa del mundo, nadie se había atrevido a algo así, por lo que le consultaron si se sentía nervioso o qué le pasaba por la mente.

Tim Krull jugó un solo minuto en Brasil 2014, suficiente para ser el héroe de su país. (Matt Dunham)

“Yo tuve que entrar antes del pitazo final, tenía que hacerlo para poder estar en los penales y en esa corrida de 50 yardas (45 metros), mis piernas se fueron, me temblaban y todavía faltaba un minuto por jugar. Le decía a los compañeros mantengan la bola en el otro lado de la cancha, por favor, Estaba muy nervioso, gracias a Dios no llegó nada ni tuve que tocar el balón.

“En un momento ellos no tiraban el balón hacia afuera, por lo que el partido se mantenía y yo decía, ‘Vamos, hagan una falta o algo, fueron muchas emociones. Me pude tranquilizar antes que empezaran lo penales, el momento cuando me di cuenta lo que realmente estaba pasando fue cuando me vi en la pantalla gigante, que estaba allí y dije, ‘bueno, este es el momento, esto es serio’”, comentó.

Krull contó que la noche anterior y camino al estadio estuvo estudiando a los tiradores de Costa Rica, por dónde pateaban, cómo lo hacían en momentos de presión y la serie ante Grecia en octavos de final. Sabía que, salvo los jugadores de mucha calidad, pueden cambiar una decisión así en momentos de tanta presión.

“Obviamente los mejores en el mundo pueden cambiar lados, hablamos de los Ronaldo, Harry Kane, ellos te miran y simplemente tiran y te engañan, ellos juegan contigo, pero los que están nerviosos, los defensas centrales, los contenciones, esos son con los que puedes. Yo sabía cuando veía a algunos a los ojos, que la presión de todo un país estaba ahí y que ganaría esa batalla”, destacó.

En aquella tanda, el meta tapó el penal de Bryan Ruiz, el cual fue el segundo, y el último, el de Michael Umaña, un defensa central.

Tim Krull contó que esperó hasta el final en cada remate para atajar los penales. (Matt Dunham)

Krull contó que en el primer penal, el cual lo anotó Celso Borges, sintió hacia adonde iba, pero no se esperó hasta el último momento, por lo que se la jugó por eso, pensando que si le pateaban algún penal a una esquina arriba, no podría atajarlos.

En la entrevista, hecha por el exportero inglés Ben Foster, comentó que Costa Rica era un equipo muy sólido, al cual él enfrentó en ese mismo mundial, pues era el portero suplente de Inglaterra en el encuentro de la fase de grupos que acabó 0-0.

“De portero a portero, eso me pareció una locura, no podía creer que lo hicieran, pero luego de verlo y que atajaste esos penales a Bryan Ruiz y Michael Umaña, fuiste el héroe, todas las cámaras fueron hacia ti”, dijo Foster.