Tírese la bronca entre jugadores del Cartaginés y Puntarenas en el Fello Meza (video)

A los brumosos no les gustó la celebración de Kevin Vega. (Mayela Lopez; Mayela López)

Un amago de bronca se vivió en los camerinos del estadio Fello Meza este domingo luego que el Puntarenas FC derrotó 3-1 al Cartaginés en la jornada dos del Apertura 2022.

Cuando los jugadores iban hacia los vestidores, los brumosos la emprendieron contra el defensor porteño Kevin Vega reclamándole que les estaba faltando el respeto en la celebración por la victoria.

Los blanquiazules le echaron en cara que no se podía burlar del equipo que lo dio a conocer en la primera división.

“Tiene que ser agradecido y viene a burlarse del equipo, cuando usted no hace nada y se lo dije en la cara, nunca hizo nada aquí y viene a burlarse del equipo y la afición. Todo bien, nos ganaron bien y ahora vamos a ver qué pasa”, explicó a Columbia Deportiva, Ronaldo Araya, volante blanquiazul.

Kevin debutó hace diez años con Cartaginés en el fútbol nacional e incluso estuvo en la final del 2013 que los de la Vieja Metrópoli perdieron ante el Herediano.

Los brumosos ya estaban calientes por el arbitraje. (Mayela Lopez; Mayela López)

El entrenador del PFC, Alexander Vargas, comentó en conferencia de prensa, que no vio lo que sucedió porque ya estaba en el camerino, pero que va a hablar con él sobre el asunto para saber qué pasó y corregir si es necesario.

“Se los dije ahorita, el que me conoce sabe que no me gustan esos actos, para nada, no me gusta pelearme, estar mal con nadie, las polémicas, voy a hablar con ellos y buscar cómo solucionar esas cosas, porque se ve mal de parte de todos. Le dije que espero sea la última vez que pase”.

Mauricio Wright, asistente técnico del Cartaginés, le bajó el piso al tema y dijo que son cosas que pasan.

“Con los jugadores de Puntarenas no pasó nada, dimes y diretes normales que se dan tras un partido, pero hasta ahí, no fue más que eso”.