“Es la primera vez en mi vida que no he visto ni un minuto de un partido de una serie final, me daba igual. Si hubiera llegado Santos sí, porque uno va en contra de Saprissa o de Heredia, pero ver una final entre dos equipos que a dos fechas de que terminara el torneo estaban viendo cómo clasificaban, no es posible”, expresó Méndez indignado.