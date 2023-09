Todo esto dijo Josué Quesada por el veto de Alajuelense

El periodista de Tigo Sports, Josué Quesada, hizo un en vivo este jueves en su canal de Youtube donde se refirió al veto que le puso Alajuelense a partir de este momento.

Según el club rojinegro, Quesada hizo comentarios muy desafortunados que incitan a la violencia contra el jugador Joel Campbell e instó a la Unafut a tomar medidas en contra del comunicador.

Josué Quesada, periodista

Quesada apareció en su canal a eso de las 7:30 de la noche y dijo bastantes cosas. “Lo que me han hecho es una bajeza”, fue parte de las manifestaciones que dijo el comunicador.

“¿Es justo o no es justo?, no sé, no me voy a centrar en eso; realmente, la vida es así. ¿Me lo busqué?, creo que me puse, porque en mi ingenuidad y nobleza dije es un video de futbol, que habla de ambiente futbolístico, de presión, de hostilidad futbolística, la palabra puede ser fuerte, pero habla de eso”; dijo Quesada en su intervención en el canal.

“Entra Campbell a calentar, que le empiecen a cantar, “esto es Saprissa”, “es para vos”, perdón Joseph pero eso cantan en su estadio”.

Josué agradeció a dos dirigentes que lo defendieron ante la insistencia de que lo vetaran.

“Espero que no muera el folclor, este live es para eso, gente sin violencia, sin agresividad, sin estupideces; sé que le hablo a gente pensante, pero este video llegará a aficionados enfermos de fracasos, que no aguantn una frustración más, una final más perdida, esa es la verdad y cuando llegan a esos aficionados es delicado. Es una cagada, están hirviendo y esa vara es como una olla de presión, el que la abre le explota en la cara”, dijo.

Finalmente, comentó que recibió varias llamadas de abogados que le dijeron que puede poner recursos de amparo, pero que no emprenderá ninguna acción contra Alajuelense.