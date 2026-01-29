Tomás Roncero, de El Chiringuito enfrenta el momento más difícil de su vida

El periodista español Tomás Roncero, del equipo de El Chiringuito pasa el momento más difícil de su vida.
Este jueves, el comunicador de 60 años y quien labora como subdirector del diario AS informó sobre el fallecimiento de su madre, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).
El mensaje de Tomás Roncero
A través de un breve, pero sentido mensaje, Roncero confirmó la pérdida de su mamá.
LEA MÁS: Panelista de “El Chiringuito” tiró una bomba sobre Keylor Navas que sorprendió a muchos
“Se fue el amor de mi vida, el más puro. Mamá, siempre te sentiré a mi lado. Te quiero”.
Se fue el amor de mi vida, el más puro. Mamá, siempre te sentiré a mi lado. Te quiero.— Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) January 29, 2026