Tomás Roncero, de El Chiringuito enfrenta el momento más difícil de su vida

El periodista español Tomás Roncero, del equipo de El Chiringuito pasa el momento más difícil de su vida.

Este jueves, el comunicador de 60 años y quien labora como subdirector del diario AS informó sobre el fallecimiento de su madre, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

Tomás Roncero, periodista de El Chiringuito. Foto: Instagram Tomás Roncero.

El mensaje de Tomás Roncero

A través de un breve, pero sentido mensaje, Roncero confirmó la pérdida de su mamá.

“Se fue el amor de mi vida, el más puro. Mamá, siempre te sentiré a mi lado. Te quiero”.