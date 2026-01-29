Deportes

Tomás Roncero, de El Chiringuito enfrenta el momento más difícil de su vida

El periodista español Tomás Roncero, del equipo de El Chiringuito pasa el momento más difícil de su vida

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista español Tomás Roncero, del equipo de El Chiringuito pasa el momento más difícil de su vida.

Este jueves, el comunicador de 60 años y quien labora como subdirector del diario AS informó sobre el fallecimiento de su madre, a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

Tomás Roncero, periodista de El Chiringuito.
Tomás Roncero, periodista de El Chiringuito. Foto: Instagram Tomás Roncero. (Foto: Instagram Tomás Roncero. /Foto: Instagram Tomás Roncero.)

El mensaje de Tomás Roncero

A través de un breve, pero sentido mensaje, Roncero confirmó la pérdida de su mamá.

LEA MÁS: Panelista de “El Chiringuito” tiró una bomba sobre Keylor Navas que sorprendió a muchos

“Se fue el amor de mi vida, el más puro. Mamá, siempre te sentiré a mi lado. Te quiero”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tomás RonceroEl Chiringuito
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.