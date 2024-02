Tome nota a los cierres de calles que habrá por el Gran Fondo Andrey Amador

La edición final del Gran Fondo Andrey Amador se llevará a cabo este domingo, a partir de las 5:30 a.m. John Durán. (JOHN DURAN)

Este domingo se realizará la edición final del Gran Fondo Andrey Amador, que se iniciará a las 5:30 de la mañana.

Por eso, es importante que tome nota sobre los cierres que habrá debido al paso de la competencia.

El Paseo Colón cerrará a las 12 medianoche y abrirá hasta la 1 p.m. Por otro lado, la calle 42 cerrará a las 3 a.m. y se reabrirá a las 12 mediodía.

Con respecto a la ruta 27, se cerrará en su totalidad, en ambos sentidos, a partir de las 3:30 a.m. y hasta las 11:30 a.m. Este cierre no aplicará en el tramo desde el peaje de Ciudad Colón hasta La Sabana; específicamente, en el sentido Orotina - San José.

La actividad arrancará con la salida de la categoría fondo, que recorrerá 124.5 kilómetros; luego el medio fondo, que hará 75 kilómetros, partirá a las 6 a. m.; y 30 minutos después el fondo inicial de 40 kilómetros.