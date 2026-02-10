Deportes

Torneo de Copa: Este es el cambio de última hora en el juego entre Liberia y Alajuelense

Alajuelense buscará la remontada ante Liberia, este martes, en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo de Copa

Por Yenci Aguilar Arroyo

El juego de vuelta de los cuartos de final entre el Municipal Liberia y Alajuelense sufrirá un cambio.

Hace unos minutos, la Unafut dio a conocer que el encuentro no empezará a las 6 de la tarde, como estaba programado, y ahora el pitazo inicial se dará a las 7 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano.

Alajuelesen contra Liberia por cuartos de final del Torneo de Copa
El juego entre Liberia y Alajuelense, por el torneo de Copa dará inicio a las 7 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El cambio de hora

Esto aduce Unafut para cambiar la hora del inicio del juego de este martes:

“Unafut informa que el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense dará inicio a las 7 p.m., debido a un congestionamiento vial que está afectando las rutas de acceso al estadio Edgardo Baltodano Briceño.

“Esto retrasará la llegada del cuerpo arbitral, televisora y comisario de Unafut. Con el objetivo de apoyar la logística, se dará tiempo para el calentamiento de los equipos, así como árbitros, y dar el correcto inicio del juego”.

En el choque de ida, los liberianos se dejaron los 3 puntos y derrotaron a los liguistas, por marcador de 1-0, en el estadio Alejandro Morera Soto.

