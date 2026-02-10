Torneo de Copa: Este es el cambio de última hora en el juego entre Liberia y Alajuelense

El juego de vuelta de los cuartos de final entre el Municipal Liberia y Alajuelense sufrirá un cambio.

Hace unos minutos, la Unafut dio a conocer que el encuentro no empezará a las 6 de la tarde, como estaba programado, y ahora el pitazo inicial se dará a las 7 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano.

El juego entre Liberia y Alajuelense, por el torneo de Copa dará inicio a las 7 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El cambio de hora

Esto aduce Unafut para cambiar la hora del inicio del juego de este martes:

“Unafut informa que el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense dará inicio a las 7 p.m., debido a un congestionamiento vial que está afectando las rutas de acceso al estadio Edgardo Baltodano Briceño.

“Esto retrasará la llegada del cuerpo arbitral, televisora y comisario de Unafut. Con el objetivo de apoyar la logística, se dará tiempo para el calentamiento de los equipos, así como árbitros, y dar el correcto inicio del juego”.

En el choque de ida, los liberianos se dejaron los 3 puntos y derrotaron a los liguistas, por marcador de 1-0, en el estadio Alejandro Morera Soto.