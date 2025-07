¿Torneo local o Copa Centroamericana? No va a creer lo que respondió Juan Carlos Rojas

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa habló de las prioridades del club para el semestre. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El Deportivo Saprissa está a punto de iniciar un nuevo campeonato y en unos meses volverá a la Copa Centroamericana, y su presidente Juan Carlos Rojas dijo cuál es su prioridad para el cuadro morado.

El dirigente saprissista confirmó que, en su caso, siempre la prioridad es el torneo local, sin que se malinterprete que la Copa Centroamericana no es importante.

“La Copa Centroamericana es una prioridad, ambos torneos son importantes y no voy a esconder que hay una presión adicional, que nos pone un peso que no era así hace unos años para ganar una Copa Centroamericana, pero los dos torneos son importantes y a ambos les damos prioridad”, afirmó.

Rojas también habló de los más recientes fichajes y puntualizó en el caso de Sabin Merino.

“Deseaba que la reventara como cualquier jugador que está aquí. No sé cuál equipo del mundo no ha tenido fichajes que no han cumplido sus objetivos, ningún equipo será perfecto en los fichajes.

“Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, porque en el último año tuvimos casos que no esperábamos que no funcionaran”, afirmó.

Para el dirigente morado, la Copa Centroamericana es importante, sin embargo, su prioridad es el torneo local. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Por lo que vuelve

Este miércoles, en conferencia de prensa, Saprissa oficializó el regreso de Omnilife como patrocinador morado y Rojas dijo que la llegada de este aporte no tiene nada que ver con su decisión de quedarse en el club.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra, este es como con cualquier patrocinador, y creo que he sido bastante claro con los mensajes que he puesto. Lo cierto es que estoy contento, comprometido y con energía para estar un tiempo más”, afirmó.

Sobre la alianza con Omnilife, empresa fundada por el mexicano Jorge Vergara, quien fue presidente del club, Rojas aclaró: “Es espectacular lo que puso Omnilife, pues creo que a todos nos trae muy gratos recuerdos y se prestó para que algunos tal vez especularan.

“Pero es una alianza meramente comercial de dos empresas que compartimos valores e historia y estamos felices de que esté este tipo de patrocinio por un año”, destacó.