¿A cuál equipo le pitaron más penales a favor y en contra durante el 2025? Los números hablan

El Clausura 2026 arrancó fuerte respecto a los reclamos arbitrales, una de las polémicas comunes suelen ser la cantidad de penales que se pitan a favor y en contra de cada club.

El primer foco de polémica en Tibás

En la primera jornada se sancionaron dos penales en el estadio Saprissa a favor de Puntarenas FC, de los cuales solo uno se cobró, pues el otro fue anulado por el VAR por posición prohibida.

El arbitraje de William Matus generó que Erick Lonis reclamara que su equipo ha sido perjudicado más que otros, por lo que sin entrar a juzgar si el dirigente tiene razón o no, nos fuimos a buscar los datos.

El penal sancionado por William Matus en Tibás generó polémica y reclamos. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los datos sobre la mesa

Con la ayuda del periodista y estadígrafo Martín Soto, montamos el listado de cuántos penales se pitaron a favor y en contra de los 12 equipos que compitieron en primera división durante el 2025, en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

En el primer semestre del año, el torneo lo componían doce equipos, mientras que para el segundo semestre fue conformado por diez, en ese ya no aparecía Santa Ana, descendido al quedar último de la tabla general y Santos y Guanacasteca al ser expulsados del campeonato

Es importante aclarar que no se está juzgando si los penales fueron concedidos de manera correcta o no, pues eso es un tema de interpretación arbitral, sino como hechos que incidieron en un partido.

Clausura 2025: Alajuelense lideró los penales a favor

Para ir en orden, primero veamos los datos del Clausura 2025, el equipo que tuvo más penales a favor fue Alajuelense con seis, mientras que Guanacasteca no tuvo ninguno.

En el otro bando, el club con más penales en contra fue la ADG con cinco, mientras que a los manudos y al Cartaginés solo les pitaron uno en contra.

Herediano y Saprissa quedaron con saldo a favor, con tres a favor y dos en contra.

El VAR ha sido una herramienta importante para pitar penales en el campeonato nacional. (JONATHAN JIMENEZ)

Penales Torneo de Clausura 2025

Alajuelense 6 a favor y 1 en contra

Cartaginés 2 a favor y 1 en contra

ADG 0 a favor 5 y en contra

Herediano 3 a favor y 2 en contra

Liberia 3 a favor y 4 en contra

Pérez Zeledón 1 a favor y 3 en contra

Puntarenas FC 2 a favor y 3 en contra

San Carlos 3 a favor y 2 en contra

Santa Ana FC 3 a favor y 4 en contra

Santos 1 a favor y 2 en contra

Saprissa 3 a favor y 2 en contra

Sporting FC 4 a favor y 2 en contra

Apertura 2025: números mucho más parejos

Para el Apertura 2025, el que acabó en diciembre con el título rojinegro, los números son muy parejos y nadie se vio especialmente afectado o beneficiado.

En este torneo, Alajuelense, Pérez Zeledón y Puntarenas FC recibieron tres penales a favor cada uno, mientras que los otros siete equipos recibieron dos cada uno.

En el saldo de a quién le pitaron más penales en contra, Cartaginés fue el líder con cuatro, mientras que San Carlos no tuvo ninguno en contra.

Los penales ha sido un tema de mucho debate siempre en el fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano siguieron igualados, pero ahora con diferencia negativa, al recibir dos a favor y tres en contra.

Penales Torneo de Apertura 2025

Alajuelense 3 penales a favor y 3 penales en contra

Cartaginés 2 penales a favor y 4 penales en contra

Guadalupe FC 2 penales a favor y 3 panales en contra

Herediano 2 penales a favor y 3 penales en contra

Liberia 2 penales a favor y 2 penales en contra

Pérez Zeledón 3 penales a favor y 2 penales en contra

Puntarenas FC 3 penales a favor y 2 penales en contra

Saprissa 2 penales en favor y 3 penales en contra

San Carlos 2 penales a favor y 0 penales en contra

Sporting FC 2 penales a favor 1 y penal en contra.

En la sumatoria total del año, entre los dos torneos, la tabla quedaría así:

Alajuelense 9 a favor y 4 en contra

Cartaginés 4 a favor y 5 en contra

Guadalupe FC 2 a favor y 3 en contra

Herediano 5 a favor y 5 en contra

Liberia 5 a favor y 6 en contra

Pérez Zeledón 4 a favor y 5 en contra

Puntarenas FC 5 a favor y 5 en contra

Saprissa 5 a favor y 5 en contra

San Carlos 5 a favor y 2 en contra

Sporting FC 6 a favor y 3 en contra

ADG 0 a favor y 5 en contra

Santa Ana FC 3 a favor y 4 en contra

Santos 1 a favor y 2 en contra

Los datos no gritan favoritismos ni condenas, pero tampoco silencian el debate: el reparto de penales en el 2025 fue parejo en números, aunque las percepciones y los momentos en que se sancionan siguen siendo el combustible de la polémica arbitral.