A futbolista de Upala que influencer hizo famoso ya se le acercó un equipo de primera división de Costa Rica

Andrés Jiménez saltó a la fama gracias a un influencer argentino.

Andrés Jiménez, el futbolista de Upala en la Liga de Ascenso, que se volvió famoso en redes sociales de la noche a la mañana gracias a la ayuda del tiktoker argentino Valen Scarsini, ya le están llegando las ofertas que tanto esperaba.

La Teja conversó este martes con el Toro, como lo apodó el sudamericano para dar seguimiento a su curioso caso y cómo han sido estos días luego del tremendo boom que generó desde el fin de semana cuando se dio a conocer.

Uno de los deseos de Scarsini y de Jiménez es que pudiera escalar a una mejor liga y equipo y al hablar con él nos contó que ya un equipo de la primera división en Costa Rica lo contactó para conocer su situación.

Al canalero le quedan seis meses de contrato con Upala, club que logró su objetivo de mantener la categoría en la Liga de Ascenso luego de ascender de Linafa el año anterior y figuras como Andrés fueron claves para eso.

“Mi agente me dijo que sí está moviendo algunas cosas, pero no me ha dicho cuales, el que si me contactó fue el Santos de Guápiles, al personal, de manera directa y yo les dije que yo en ese tema ya no me metía, que ahí está el representante que es quien se encarga de eso, pero ya me escribieron de la primera”, comentó.

Andrés Jímenez, futbolista panameño de Upala, tiene un hijo de dos años llamado Mathías.

El Pana actualmente es el líder de goleo en la segunda division con 22 goles, solo que ya terminó su participación en el certamen, por lo que figuras como Fabián Chaves de Quepos Cambute con 20 o Carlos Villegas de Inter San Carlos con 18 podrían alcanzarle, dado que ellos sí disputarán la segunda ronda.

Jiménez es muy sincero que su deseo es jugar en un equipo de primera división, algo que dejó claro a la gente de Upala y ya sea ojalá en Costa Rica o afuera, algo de lo tiene mucha ilusión y siente que toda la capacidad.

“Es una noticia que explotó no solo acá y en Panamá, sino en muchas partes del mundo y lo que me dice mi agente es que tenemos que aprovechar ese momento, estamos atentos y tocando puertas también de equipos de primera”, destacó.

“Yo solo estoy esperando a que mi representante me diga que salió tal equipo y nos vamos para allá, esperando la bendición que Dios nos de, que yo sé que sí se me va a dar”.

Andrés Jímenez, dejó a su hijo Mathías en Panamá, cuando este tenía dos años.

Andrés tiene 27 años, por lo que está en una buena edad para darle duro a su próximo reto según nos dijo, además sabe que es una buena posibilidad para darle una mejor vida a su familia y a su hijo Mathias, quien tiene cinco años.

“Yo cuando me fui de Panamá por perseguir este sueño el tenía dos años y también lo hago por él, por poder darle mejores cosas en un futuro, oportunidades que tal vez yo no tuve, es de lo que más me motiva”, explicó.

Jiménez fue claro que si bien en muchas partes hablan de él por lo vivido coon Scarsini, sus números y rendimiento en la Liga de Ascenso muestran que realmente es un futbolista que puede dar mucho más que exposición en redes sociales.

“Al final algunos dirán que solo me están dando atención por los seguidores en redes y yo sé lo que yo tengo, lo que yo soy soy. Desde que jugaba en Linafa me decían que tengo condiciones para estar en una primera división, pero nunca se me brindó la oportunidad. Siento que estoy en capacidad para estar en esos niveles, lo que necesito es la oportunidad”

“Ahorita voy de goleador en el Ascenso y eso no es fácil, es una liga dura, pero con sacrificio y trabajo se logran las cosas, yo espero que esto me ayude para pisar la primera división, siento que ya estoy para dar ese paso”, finalizó.