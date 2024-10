A Juan Carlos Rojas le preguntaron si no fichó un 9 para Saprissa por falta de plata, no le hizo gracia y esto respondió

Juan Carlos Rojas una vez más confía que con la actual plantilla Saprissa saldrá campeón. (Johan Rojas Ortega)

Una de las cosas que más le reclaman los morados a Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, fue no fichar un delantero de peso para este torneo.

La Teja se encontró con Rojas durante la inauguración del puente Ricardo Saprissa Aymá, sobre la ruta 32, en Tibás, y le preguntamos si la falta de un fichaje en esa posición se debió a temas presupuestarios o si simplemente consideraron que no era necesario.

El presidente morado respondió con firmeza, defendiendo una vez más, que esta plantilla fue la base para ganar el tetracampeonato y lanzó una indirecta a quienes aún piensan que Horizonte Morado no fichó por falta de presupuesto.

LEA MÁS: Clásico entre Saprissa y Alajuelense se jugó durante la inauguración del puente Ricardo Saprissa Aymá

“Me parece una necedad hablar del presupuesto. Saprissa ha ganado un tetracampeonato, seis de los últimos diez títulos, 11 de los últimos 21, siempre manejando un presupuesto alto, pero responsable. El modelo de gestión del Deportivo Saprissa ha sido el más exitoso del país, y los resultados lo avalan.

“Creo que tenemos un equipazo, que es la base del tetracampeonato. El desempeño no óptimo no tiene que ver con no haber fichado a un jugador o a otro. El éxito es mucho más integral y complejo que eso. Le aseguro que sabemos lo que estamos haciendo”, respondió.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas le salió respondón al ministro del MOPT con un sorprendente dato sobre don Ricardo Saprissa

No revela detalles

Rojas también fue consultado sobre la situación de Javon East. Aunque el delantero morado tiene contrato hasta mayo de 2025, Saprissa suele negociar renovaciones antes de que los contratos entren en sus últimos seis meses de vigencia. Sin embargo, el presidente no dio detalles sobre si ya están en negociaciones.

“Ha sido nuestra política no hablar sobre contrataciones, renovaciones, salidas o llegadas durante el torneo. Por lo menos yo seguiré con esta política. Al final de la temporada se hablará de quiénes llegarán o saldrán, o se anunciará cuando ya exista un contrato firmado o un acuerdo de palabra, como en el caso de Jefferson Brenes”, comentó.

Rojas confirmó que lo de Brenes está bien encaminado y que esperan oficializarlo ante la afición en los próximos días.