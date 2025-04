A Saprissa le llovió duro hasta de su propia afición por comunicado quejándose del arbitraje

La afición del Saprissa no se tomó bien las quejas por el arbitraje (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Saprissa publicó este miércoles un comunicado quejándose del arbitraje y el gol que le anularon mediante el VAR en el partido ante el Cartaginés, sin embargo, los argumentos empleados no convencieron ni siquiera a su propia afición.

En las redes sociales del Monstruo, a los fiebres no les hizo gracia que el club haya hecho este reclamo, pues a su criterio es una “excusa” por el mal momento que atraviesa el equipo, el cual a falta de dos partidos está en quinto lugar, fuera de zona de clasificación.

LEA MÁS: Saprissa alza la voz y hace una petición a causa del gol que le anularon el sábado ante Cartaginés

“Es una completa vergüenza que ‘la planilla más cara de la historia’ tenga que estar mendigando puntos para clasificar. Los árbitros se equivocan, es fútbol. Cuando somos nosotros los favorecidos no andan sacando comunicados. Es un RIDÍCULO lo de esta administración, pareciera que copian todo lo malo que ha hecho la acera del frente en los últimos años.

“Que vergüenza HM (Horizonte Morado), buscando pretextos por la eminente eliminación, cuando reconocerán que el fracaso se debe a Gila por conformar el equipo y que además son unos agarrados en contratación”.

LEA MÁS: Árbitro Benjamín Pineda reaccionó ante solicitud de Saprissa de que lo suspendieran

“Maes, ¿qué pretenden, que nos den los 3 puntos? Después de tener uno más gran parte del partido... Me van a disculpar pero como morado me da vergüenza que se pongan en estas varas, Saprissa este torneo es un desastre y se han perdido puntos y partidos que jamás se tuvieron que perder, acá creo que dejarían de echar a Gila y al poco de ‘refuerzos’ que no han aportado absolutamente nada".

“¿Y si en lugar de achacarle a los árbitros les exigimos más a nuestros jugadores? Digo, no sé, se me ocurre de pronto que el pésimo rendimiento y resultados del equipo es de jugadores y no de los cuerpos arbitrales".

“El culpable no es VAR sino ese pésimo gerente deportivo, jugadores con un gimnasio mas pobre que cualquiera de barrio, jugadores que no rinden, divisiones menores olvidadas y mal manejadas… no es un error arbitral es una PESIMA gestión de esa JD".

LEA MÁS: Cartaginés responde a la Comisión de Arbitraje y le tira un dardo al Saprissa

Esos son algunos de los más de mil comentarios que tiene la publicación, la gran mayoría exigiendo al equipo autocrítica y no alojarse en errores de terceros que si se hubiesen hecho las cosas de otra manera, no tendrían mayor peso a este momento.

La afición de Saprissa no tomó bien el comunicado del club quejándose por el arbitraje ante Cartaginés. (Captura pantalla/Captura pantalla)

La afición de Saprissa no tomó bien el comunicado del club quejándose por el arbitraje ante Cartaginés. (Captura pantalla/Captura pantalla)

La afición de Saprissa no tomó bien el comunicado del club quejándose por el arbitraje ante Cartaginés. (Captura pantalla/Captura pantalla)

En el Clausura 2025, por ejemplo, el Monstruo fue el único que junto al Santos perdió un partido con el descendido Santa Ana, además también cayó ante los guapileños, Guanacasteca y perdió en casa de Cartaginés y Herediano.