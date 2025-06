A Saprissa le salió el tiro por la culata con un mensaje con el que quiso sacar pecho y quedó peor

La afición del Saprissa sigue haciendo muchos reclamos contra su presidente, Juan Carlos Rojas. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

Saprissa vive momentos tensos, su afición está molesta y se nota en las redes sociales con las respuestas recibidas ante la mayoría de publicaciones que realiza en redes sociales.

Los morados publicaron este viernes por la mañana un mensaje en el que sacan pecho por su historia, como parte de una campaña de expectativa por su nuevo uniforme y el aniversario 90 del club, el cual se cumplirá el próximo 16 de julio.

“El poder lo dio la gloria, el orgullo lo dio la gente... 90 años del más grande y ganador”, citó.

En otros momentos el posteo hubiese sido ideal para que su afición raje con todo lo conseguido, sin embargo, la reacción de la gente esta vez fue muy diferente.

“Ojalá recuerden que desde hace 1 año todo ese poder y gloria no está”, “Señores pongan los pies sobre la tierra. El orgullo es ciego y hacia dónde llevan al Saprissa y el poder solamente es de Dios. Por cierto, a Vladimir nunca le gustó ese eslogan. Feliz día”.

”Ese poder y orgullo no se está viendo, están muy relajados sin reforzar el equipo y sin sacar lo que no sirve", “¿En verdad no van a haber fichajes?, ¿Es por qué no se ha pagado lo que debemos? Con esa clase de equipo que tenemos, no sea tonto un año más sin nada!!! El Poder y Orgullo se esfumó“, fueron algunos de los muchos reclamos puestos en Facebook.

En redes sociales como X e Instagram la tendencia fue la misma, reclamos por doquier en la que exigen fichajes y salidas de algunos jugadores.

“El CM ha BRETEADO más eliminando los comentarios de la afición pidiendo respeto al equipo, que TODO lo que hizo Gila, Delgadillo y Sabín”. “Un día me levanto amándote y otro odiándote, la relación más tóxica”. “¿Orgullosos de tener a Alemán, Sinclair, Merino, Delgadillo, Juan Carlos Rojas y todo el resto de personas que solo daño le hacen al equipo y afición?“.