Aarón Cruz se ilusiona con marca que lo puede hacer muy grande tras su paso en Saprissa

Aarón Cruz apunta al que sería su sexto título de campeón nacional, el primero con Herediano. foto Albert Marín

Aarón Cruz es de esos futbolistas que saben muy bien lo que es la gloria en el fútbol de Costa Rica tras un palmarés muy exitoso en títulos que tuvo cuando jugó para el Deportivo Saprissa.

En los seis años que vistió la morada el arquero ganó cinco títulos nacionales, una liga Concacaf, una Supercopa y una Recopa, siete títulos que lo ponen como todo un ganador a nivel local.

Ahora que viste los colores del Herediano, el meta quiere mantener ese paso ganador y meterse en la historia como esos futbolistas que saben lo que es ser campeones con distintos equipos grandes.

“Claro, claro que quiero la copa de nuevo, todo jugador quiere ser campeón, es el objetivo de todos y ahorita estamos con mucha ilusión de alcanzar la 30 que tanto merecemos los heredianos”, opinó en declaraciones a La Teja.

El primer paso para conseguir ese trofeo está este miércoles en las semifinales ante Alajuelense, rival al que deberán superar para ir a la final y si es necesario ante una final ante su exequipo, el Monstruo.

Cruz contó si ha notado alguna diferencia de cómo se viven estas fases en las diferentes aceras.

“No, no ha habido ninguna diferencia, me ha recibido un gran camerino y una gran institución en la que solo se piden campeonatos y adonde estoy, me siento muy contento de estar”, explicó.

Aarón Cruz habla sobre la semifinales entre Alajuelense y Herediano

A diferencias de los rumores que suenan afuera donde se dice que ha habido roces entre los jugadores florenses, Aarón afirma que es falso y que más bien están superunidos por un objetivo.

“Estamos muy bien, con una gran ilusión, adonde tenemos una gran oportunidad para dar el paso al frente, sabemos que en este tipo de series siempre es muy importante empezar bien”, agregó.