Fotos de jugadores de Saprissa trajeron al suelo sanción del Comité de Ética contra Jeaustin Campos

Adolfo Hernández explicó en qué consistió la defensa de Jeaustin Campos para que en la Fedefútbol les dieran la razón. Fotografía: Jorge Castillo

La Federación Costarricense de Fútbol sorprendió este martes cuando se trajo al suelo el proceso y la sanción que su Comité de Ética había interpuesto contra el técnico Jeaustin Campos.

Mediante un comunicado, la Fedefútbol comunicó lo siguiente: “De manera unánime acoger la nulidad alegada por la defensa del señor Jeaustin Campos Madriz, relativo a su caso, por supuestos comentarios racistas a Javon East.

“El Tribunal, en su derecho, anula todo lo actuado por el Comité de Ética a partir de la resolución de las doce horas del veintisiete de abril del 2023 y se le ordena (al Comité de Ética) reponer todos los actos procesales a partir de dicha resolución”, destacó en un comunicado.

La Teja habló con Adolfo Hernández, abogado del entrenador, quien este martes fue anunciado como nuevo DT del Real España de Honduras y nos explicó en qué consistió todo el asunto en el que hallaron cosas sorprendentes como, por ejemplo, que uno de los jueces de ética tenía fotos con jugadores del Saprissa, lo que ponía en tela de duda su imparcialidad.

“El Tribunal de apelaciones declaró con lugar las diferentes nulidades que presentamos dentro del proceso y anuló por completo la resolución que había dado la sanción a Jeaustin, y está ordenando iniciar el proceso desde el puro inicio, lo cual tiene muchas implicaciones.

“Estamos muy contentos, se ha demostrado que la sanción que se impuso no fue la correcta y fue realizada sobre actos y actuaciones evidentemente nulas”, explicó el abogado.

¿Qué vio la Fedefútbol que botó por completo la resolución de Ética?

Hubo muchas situaciones fuera de la ley que se dieron dentro del procedimiento; entre muchas otras cosas, fueron en realidad muchas las que alegamos, fue muy clara la parte dispositiva del tribunal (de la Fedefútbol) en el sentido que nos dan la razón.

¿Cómo qué cosas alegaron?

Vamos a ver, son bastantes y, tal vez, se me pueda escapar algunas de ellas, dentro del inicio del procedimiento se dio la declaración de Javon con una persona que no era una traductora oficial y haciendo traducciones erróneas; además, es una traductora que tenía interés en el caso, porque era parte de la asociación que estaba denunciando acá, acomodando la traducción hacia su propio interés y no lo que decía el señor Javon.

Jueces que firmaron la resolución y no estuvieron en las audiencias, en la presentación de la prueba, en la presentación de los testigos; jueces que se tomaron fotos con jugadores, lo cual alegamos y nos dieron la razón; entonces, muchas cosas que si vos como juez no estás viendo y recibiendo la prueba, jamás podés resolver sobre el futuro de una persona, situaciones muy evidentes en las que nos dieron la razón en el tribunal superior y por eso la nulidad de todo el proceso.

Cuando dice que hubo jueces que se tomaron fotos con jugadores, ¿era con futbolistas del Saprissa?

Sí, existió un juez que se tomó fotos con jugadores del Saprissa, con lo que nos dieron la razón, pues no se mostró como una parte imparcial.

¿Qué significa “reponer todos los actos procesales””, es algo adentro del proceso o algún resarcimiento económico para Jeaustin?

La parte económica y de daños y perjuicios no se conoce en esta sede, pero eso tiene muchas repercusiones, quiere decir que vuelve al estado original que fue esa resolución de abril, y todos los actos y análisis se tienen que volver a hacer. Implica que Ética tiene que volver al inicio y determinar si existe o no, eventualmente, prueba suficiente para ver si se realiza una investigación contra Jeaustin.

Desde que pasó todo esto la gente tachó a Jeaustin de racista, perdió su trabajo por este tema y tuvo serios daños a su imagen y reputación ¿Han considerado demandar a quienes lo acusaron y llevar esto a otra instancia por todos estos hechos con lo expuesto en esta resolución?

Esa es una decisión que Jeaustin Campos deberá tomar en su momento, yo lo que te puedo decir de mi parte es que vamos paso a paso, con buena letra. Ya el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón en cuanto a nuestros argumentos, pero sí cabe la posibilidad que se haga.