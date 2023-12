Adivinen con qué está incómodo Herediano previo a una nueva semifinal

A Robert Garbanzo y el Herediano no les hizo mucha gracia la designación del árbitro Bryan Cruz (Alonso_Tenorio)

Una de las tradiciones del Herediano previo a disputar semifinales suele ser el quejarse o hablar del arbitraje enviando mensajes ya sea sobre su nombramiento o la manera cómo deben trabajar.

En esta ocasión no fue la excepción y Robert Garbanzo, gerente deportivo rojiamarillo, dejó en claro que la elección del réferi Bryan Cruz para el partido de este sábado ante Alajuelense no le hace gracia y además tiró otro detalle que afirma les es muy particular.

Ya Jafet Soto, presidente de rojiamarillo había tirado sus filazos días atrás. Ser integrante del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol parece que no lo ha hecho medirse más en esos aspectos.

“A mí lo que se me hace curioso de todo esto es que un día antes varios periodistas ya sabían quiénes eran los árbitros, se me hace muy curioso porque ni los propios equipos sabíamos. Yo di una entrevista y lo que hablaba era que ojalá fueran árbitros de experiencia, árbitros que soportaran esta clase de partidos y la presión que conlleva”.

“Si es de proyección, en algún momento tienen que asumir. Ojalá que el sábado podamos hablar a las 10:30 p. m. solo de fútbol y no del arbitraje y que no se le meta más presión a este muchacho”, dijo Garbanzo.

A pesar que la elección no es de su agrado, el gerente afirma que han hablado con sus jugadores para que le hagan el trabajo más sencillo al réferi y no se metan con él.

“Va a empezar en una semifinal y vamos a tratar de apoyarlo, hablar con los jugadores para no molestar, para estar en una buena lid con esto, siempre y cuando pite bien y haga las cosas bien”, dijo.

La apuesta por árbitros con poco rodaje en la primera no fue solo para esta semi, en el duelo del domingo entre Cartaginés y Saprissa está un debutante en estas instancias como Pablo Camacho.