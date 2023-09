Afición del Saprissa estalla en redes y señala a los principales responsables de derrota en Nicaragua

La afición del Saprissa estalló en redes contra el técnico Vladimir Quesada y el equipo en general. (MAYELA LOPEZ)

La derrota por 1-0 del Saprissa en Nicaragua provocó que la afición morada estallara en redes sociales contra diversas figuras de la institución por lo que consideran una derrota humillante.

Apenas pitaron el final de la mejenga, los saprissistas se fueron en manada a las redes a desatar su frustración y señalar, especialmente, a figuras como el técnico Vladimir Quesada.

“Vergüenza internacional”, así definieron muchos lo sucedido en Nicaragua y, de paso, le pidieron a la directiva tibaseña que corte por lo sano con su entrenador.

“Hoy han escrito la página más vergonzosa en la historia de Saprissa. Junta directiva, cuerpo técnico y jugadores serán por siempre recordados como aquellos que mancharon la gloria de la institución y afición. Vergüenza nacional”.

“Perder es parte del fútbol, pero como se perdió hoy es insostenible, no armamos dos pases seguidos, no ganamos balones aéreos , no existe media cancha, los jugadores caminaban. Esto es Saprissa, a eso se dedican ustedes, a correr, a luchar y más cuando se lleva ese escudo”.

“Si tienen vergüenza se van todos mañana. Empezando por Vladimir... es un irrespeto total a la historia de este club. Gracias por la mancha más grande a este escudo”.

“Lamentablemente, se necesita de un líder, un técnico y eso Saprissa no lo tiene. Un equipo siendo un completo desastre, sin idea de juego, dependiendo de la suerte. Antes se competía a nivel Concacaf, ya ni para Centroamérica nos empieza alcanzar y, por ende, ya sabemos qué nos espera acá”, fueron algunos de los comentarios en redes de unos aficionados morados a los que no los calentaba ni el sol.