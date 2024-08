Aficionados de Alajuelense está bravísimos con Leonel Moreira y no precisamente por el error

Leonel Moreira una vez más fue señalado por aficionados de Alajuelense en el gol ante Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense)

Leonel Moreira volvió a ser tema de conversación entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense por el error que cometió el fin de semana contra Pérez Zeledón.

Kenneth Cerdas, a unos minutos de terminar el juego, cobró un tiro libre y centró al área. Osito se confió creyendo que la bola iba para afuera, pero el esférico cambió de dirección y terminó en gol. Aunque la pelada fue grande, el aficionado manudo está aún más chiva con Leo por la reacción que tuvo después de la torta.

Buscamos a cuatro aficionados del León para hacerles dos preguntas: ¿Qué opinan del error que cometió Leonel Moreira en el partido contra Pérez Zeledón?, y, ¿esa acción es una señal para darle descanso al portero?

Daniel Alvarado aún no se baja el colerón por la jugada, pero aun así lo mantendría en la titular.

“Es un error grave, una novatada. Creo que la confianza le pasó factura. A cómo él da buenas atajadas en algunos juegos, en otros comete esos errores, como contra Cartaginés o Saprissa en aquella final. La portería no se debería rotar tras esta situación, solo en partidos de trámite cuando ya se obtenga el pase a la siguiente ronda”, respondió.

Alex Valenciano cree que ya es momento de darle oportunidad a otros porteros.

“Ese error de Leonel Moreira le puede pasar a cualquiera, pero no a un portero con la experiencia que él tiene, es casi que inaceptable. Hace un par de temporadas dije que Miguel Ajú debía ser el portero titular de la Liga, ya el tiempo de Moreira pasó y estoy de acuerdo con que haya rotación de porteros”, comentó.

Ander Narváez también espera que los demás guardametas tengan minutos para que los manudos vean las alternativas con las que cuenta el cuerpo técnico.

“Como buen aficionado diría que cualquiera comete un error humano, hasta Manuel Neuer le pasaba, pero con Leonel Moreira ya estuvo bueno, que el cuerpo técnico les dé oportunidad a los porteros jóvenes, como el de 21 años (Byron Mora)”, citó.

Julio Morera se enfocó en criticar la actuación de Osito tras la acción y espera que la rotación de porteros sea de forma planificada.

“Más que el error de Leonel Moreira, que parece recurrente, aunque nos ha salvado, lo que tiene molesto a un sector de los aficionados es la actitud que tomó después de la equivocación. Pierde la concentración, se pelea con los aficionados, eso habla de un portero que no está en el partido y le pasan esas cosas.

“Con respecto a Byron Mora, aunque es canterano de la Liga y liguista de corazón, sentimos que si no tiene rodaje, llegará un momento en que Moreira no juegue y tendremos un portero inseguro, me parece que deberían darle más minutos a él para ver lo que tiene y exista una competencia más justa en el arco”.