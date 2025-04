Aficionados de Saprissa no se quedaron callados por lo que consideran un menosprecio a una leyenda del club

Vladimir Quesada recibió el respaldo de muchos aficionados de Saprissa.

El caso de Vladimir Quesada y la manera cómo salió del equipo sub-15 del Saprissa, dejó muy molestos a muchos aficionados morados, que consideran que se le está faltando el respeto y bajando el piso a una leyenda del club.

La Teja sabe de una fuente confiable que el entrenador fue apartado del equipo juvenil, luego de una discusión que tuvo con el español Luis Tornadijo, director de divisiones menores de los tibaseños, que se inició porque el entrenador pidió doctor y mejores condiciones para los chamacos. En el club no se quisieron referir al respecto.

La información que manejamos es que Vla continuaría en la institución, pero en otro puesto, dado que solo fue apartado de su cargo anterior, misma situación que pasó cuando fue removido del primer equipo tibaseño en octubre del 2024.

Los fiebres están chivas porque, además de considerar que se está tratando muy feo a un ídolo, lo hace una persona que tiene poco tiempo en el Monstruo y se desconocen sus aportes, como lo es Tornadijo, a diferencia de Quesada que lleva décadas en el club, con resultados más que probados.

La Teja consultó a aficionados de diferentes ámbitos y todos están de acuerdo con que lo que se hizo con Quesada no está bien, porque además lo único que hizo fue abogar para que la división que dirigía tuviera mejores condiciones.

“Me parece mucha falta de seriedad porque las divisiones menores son el futuro del equipo mayor, de ahí pueden salir muchas estrellas y Vladimir solo pidió lo necesario. Como es obvio, se puede lesionar un jugador o también se puede ocupar un equipo de emergencia por cualquier situación. Tornadijo es el resultado de un gerente deportivo que no sabe, como lo es Sergio Gila, ojalá algún día sean ellos los que se vayan”, dijo Jesús “Chucho” Fallas, líder de la peña Poder y Orgullo.

Otro que fue muy crítico y está siempre metido de lleno con la S es Juan Gabriel Porras, el famoso Porritas del programa Gradería Popular de TD Más, quien siente que a Vladi se la ha venido bajando el piso de mala manera.

Juan Gabriel Porras, más conocido como Porritas, fue muy crítico por la forma en que están tratando a Vladimir Quesada en Saprissa. (Diana Mendez )

“Yo estoy agüevado con ese tema, Vladimir es una institución, sin importar si le gusta o no su manera de ser o estilo, eso no quita que es una persona que ha estado en el club toda su vida, alguien recontra morado, que inculca todo lo que es Saprissa. Usted nunca puede quitar a una persona así, esté quien esté de jefe.

“A Vladi han venido bajándole mucho el piso y no puede ser posible. Vladimir tiene que estar ahí antes de un montón de gente que tienen, las ligas menores no vienen ganando ni sacando muchas cosas, por lo que como que estén haciendo maravillas, pues no, en cambio Vladi siempre las ha dado. Me duele que lo traten así pues el saprissismo lo quiere un montón”, opinó.

Miguel Sancho, otro morado de esos de hueso colorado, considera que esta es otra prueba de que en Saprissa hay cosas que adentro no funcionan y al que las señala, más bien se le van encima. Vladimir pidió que necesitaba un doctor para los partidos y más equipo médico en caso de emergencias, algo básico.

“Es muy desafortunada la acción de este Luis Tornadijo, yo estoy de acuerdo con lo que hizo don Vladimir Quesada, además que es una institución del equipo, treinta y pico de años trabajando ahí en Saprissa en muchos puestos en los que se han ganado muchas cosas.

“Sí me parece que este señor Tornadijo ha hecho una muy mala la gestión. Sería un plus para el equipo, independientemente de la categoría en la que esté, tener todas estas facilidades, un equipo como Saprissa debe de darle soporte físico independientemente de la edad que sea, deben tener un doctor en cada partido. Vea cómo se vuelve la tortilla, porque yo aunque sea saprissista cuestiono que si el equipo tiene una clínica en el estadio, cómo es posible que no tenga doctores para los equipos de liga menor”, detalló.

Los aficionados dejaron muy claro del lado de quién se quedan en este caso. El respaldo a Vladi es total.

La bronca

Luis Tornadijo (izquiera) actualmente es el jefe de divisiones menores del Saprissa. Foto: Saprissa.

La bronca se dio porque Vladimir habría solicitado a Tornadijo, como encargado del área, mejores condiciones para el equipo, especialmente en la parte médica y este no le dio bola y le habría dicho que eso es lo que hay y que con eso hay que jugársela.

La respuesta molestó mucho al entrenador y habría generado una fuerte discusión entre ambos, el español le habría dicho que si no le gustaban las cosas que se fuera, a lo que Quesada habría dicho que lo despidieran porque él no pensaba renunciar.

Entre las cosas que se habría quejado Vladimir hubo una comparación con el archirrival, Alajuelense, no solo porque tienen mejores condiciones, sino que los chamacos en el CAR entrenan cinco días a la semana, mientras que en centro Beto Fernández solo lo hacen tres veces por semana.

Este miércoles Vla no presentó al entrenamiento con los chamacos y este jueves tuvo una reunión en la que se decidió que saliera del equipo sub-15.

Luis llegó a Saprissa en agosto del 2023 como jefe de scouting y después pasó a ser el encargado de las divisiones menores, puesto allí por el actual gerente deportivo, Sergio Gila, quien anteriormente ocupaba esa posición.