Aficionados del Saprissa sacan su furia por nuevos uniformes, ¿a usted les gustó?

Saprissa lanzó en redes sociales los nuevos uniformes, esta es la local. (Cortesía)

Saprissa publicó sus nuevas camisetas para la temporada 2024-2025 y una gran parte de sus aficionados se mostraron molestos por el resultado final.

Muchos de los comentarios negativos por las chemas diseñadas por Kappa se mostraron en la publicación de los morados de las camisetas en su perfil de X.

El usuario @EstebanRam79 les escribió: “Yo me imagino que la dirigencia pensó ‘tranquilos, ahora sacando las camisetas la gente se le va a olvidar lo del partido’ y sacan estas varas tan feas”.

@saborio_andrey comentó: “Honestamente, están horribles, creo que si sumamos eso y el enojo de la afición, se van a venir cambios. Ah, y por cierto, no hay que ir al estadio, hasta que hagan algo y le hagan caso a la afición, porque Saprissa sin afición no es nadie, como cualquier equipo”.

El seguidor @_notyoshi les dijo: “Acorde al entrenador, a la dirigencia y a los fichajes. Una tristeza para todo, Juan Carlos Rojas y Horizonte Morado, están faltándole el respeto a esta institución”.

LEA MÁS: Esta es la nueva piel del Saprissa para el Apertura 2024

@josue24agui expresó: “La blanca fue la única que me gustó, pero la morada horrible. El que hizo ese diseño no tuvo imaginación para hacer algo más bonito o con la morada, que embarcada con los que compraron en preventa y si no les gusta la morada”.

Mientras @c_chinchilla_77 redactó, “Yo pensé que todo era marketing y que en la noche íbamos a presentar unas camisetas lindas, no esa vergüenza”.

@jhonnyQuesada cerró diciendo: “Ni para eso sirven para sacar camisas bonitas y menos para hacer buenas contrataciones”.

Mientras en Facebook, el seguidor Caleb Fabian ZC dijo “Gran homenaje”, con un meme de la camiseta de visitante con la de local del Real Estelí de Nicaragua.