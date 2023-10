Al arbitraje del duelo de Saprissa y Cartaginés le fue tan mal como a los brumosos en el marcador

La labor de Steven Madrigal no fue bien vista por Henry Bejarano. (JOHN DURAN)

Si al Cartaginés le fue bien mal en el marcador ante Saprissa, al caer goleado 4-0, la labor del árbitro Steven Madrigal tampoco pasó la prueba, según el análisis del excentral Henry Bejarano.

Esto dice el analista:

Fue un primer tiempo muy irregular, muy permisivo, no señala un penal claro a favor de Saprissa, faltas que no sanciona y lo peor una expulsión a Kevin Espinoza, que aunque está correcta, él tenía que verla y no lo hizo, sino que se la deja a su cuarto árbitro Carlos Salazar, que él le diga que es roja, no puede ser posible eso, si él la tiene de frente debía tomar esa decisión.

El penal se da a los 29 minutos, una falta sobre Javon East que era un penal claro, que no ve al estar mal en su posición e interpretación, pues sí era penal.

Para el segundo tiempo, el trabajo permisivo no cambió y cometió otros errores, como una roja que no le sacó a Marco Ureña por un golpe contra Kevin Chamorro hacia el final del partido, en una jugada en la que le mete una plancha, lo que califica como juego brusco grave, meritorio de roja directa.

Luego jugadores que le reclamaban airadamente y además no expulsó a Mauricio Wright, el entrenador de Cartaginés, que paso protestando siempre, en fin, fue un trabajo deficiente.