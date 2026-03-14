Alajuelense aclara por qué apeló sanción por daño a lavatorio y hará esto más al respecto

En Alajuelense afirman que el lavatorio ya estaba dañado cuando llegaron al estadio. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

A raíz de los señalamientos y sorpresa que generó la apelación de Alajuelense tras el daño a un lavatorio en el estadio Lito Pérez en Puntarenas, los manudos dieron su posición.

La Teja le consultó al club los motivos del porqué se apeló la sanción y el cambio de postura tras decir que originalmente se iban a hacer cargo de la situación.

Tras estudiar el caso y conocer las versiones internas, decidieron apelar al considerar que la forma en la que se les estaba sancionado no tenía pruebas sustentadas, sino únicamente en la versión del Puntarenas FC.

“Liga Deportiva Alajuelense considera oportuno aclarar la situación relacionada con el incidente ocurrido en el estadio de Puntarenas y la resolución emitida por el Tribunal Disciplinario.

“El club Puntarenas FC remitió una nota en la que señalaba a un jugador específico como responsable de la ruptura de un lavatorio durante el partido. Con base en dicha comunicación el Comité Disciplinario procedió a imponer una sanción.

“Sin embargo, desde la perspectiva institucional, resulta improcedente que una resolución disciplinaria se sustente únicamente en la nota de un club, más aún cuando ello implica involucrar a un jugador que, en los hechos, no tuvo participación en lo ocurrido”, indicaron en su respuesta.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

En el León afirman que el lavatorio ya se encontraba en mal estado desde el momento que llegaron y que lo sucedido fue sin ninguna intención en particular.

“Según lo sucedido, el lavatorio se encontraba en mal estado y se rompió cuando un jugador se apoyó en él, sin que existiera una acción deliberada, ni responsabilidad directa atribuible a un futbolista en particular”, destacaron.

Los manudos aseguran que no se trata de quitarse una multa, sino para evitar un precedente sobre el porqué se realiza una sanción y que aún están dispuestos a pagarle al Puerto los daños al lavatorio a pese a ser según ellos, un accidente.

“Es importante señalar que la apelación presentada no responde a un interés económico. El costo del proceso es muy similar al monto de la sanción y, en cualquier caso, el club está dispuesto a asumir el pago correspondiente por el daño del lavatorio a Puntarenas”.

“Liga Deportiva Alajuelense considera necesario evitar que se establezca un precedente en el que se sancione con base únicamente en la comunicación de un club, y que además se señale injustamente a un jugador sin la debida verificación de los hechos”, finalizaron.