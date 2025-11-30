Alajuelense asegura la final del Apertura 2025, ¿romperá el muro o repetirá la historia de siempre?

Alajuelense está en la final del Apertura 2025, el León cumplió su objetivo, triunfó en el estadio Fello Meza ante el Cartaginés por 2-0, con lo que aseguró el primer lugar general y la garantía que estará en el duelo por el cetro, ya sea con o sin gran final.

Tras lo visto este domingo en Cartago, el certamen otra vez acabará en el estadio Alejandro Morera Soto, lo que uno pensaría es una ventaja para los manudos, sin embargo no la supo aprovechar en diversas ocasiones.

Los erizos ya llegaron a ese punto que hemos visto muchas veces: asegurar la final. Es una meta que no les ha sido tan compleja, a la que suelen llegar. Lo que pase después es lo que deben realmente trabajar para conseguir ese anhelado campeonato.

Alajuelense triunfó 2-0 y ya tiene asegurado el liderato del torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

Los rojinegros están a cuatro partidos para la 31, esa es su ventaja, tratar de llegar al título en ese plazo, mientras que los rivales deberán hacerlo en seis.

Esta vez, no hubo espacio para la tensión en la lucha por la cima, desde la jornada anterior tras el empate del Monstruo ante Herediano, a los manudos les había quedado la mesa servida para lograr el primer lugar, la cual amarraba con un triunfo en Cartago.

El Fello Meza además es una cancha que le sienta bien al León, no pierde allí desde el 3 de julio de 2022, cuando Cartago venció 1-0 a la Liga en la ida de la gran final.

Kenyell Michel no celebró su anotación ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

Es inevitable que, por todos los errores manudos en el pasado, siempre exista la duda de si ahora sí lograrán el campeonato. Sin embargo, con Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo, aún no hemos visto el escenario de perder dos series seguidas para dejar ir el título.

Por el lado del Cartaginés, también quedó la opción de ir por el segundo lugar, pues con solo empatar este domingo, Saprissa ya se aseguraría esa posición.

A los blanquiazules les costó mucho tener el manejo y el control del juego, al punto que el joven Bayron Mora fue más un espectador que un protagonista en el marco. El que se suponía un partido bravo, fue más relajado de la cuenta.

Machillo se la jugó con algunas variantes pensando también en la final de vuelta el miércoles en la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala. La defensa la dejó intacta, pero los volantes y la ofensiva sí tiró un equipo alternativo sin sus principales figuras.

Celso Borges, Anthony Hernández, Joel Campbell, Ronaldo Cisneros, Rashir Parkins son figuras que fueron a la banca, pensando en el descanso y rotación, pero el equipo no sufrió.

Cartaginés fue más agresivo, mandó su equipo titular, pero le faltaron ideas para poder poner en problemas al rival y se enfocó más en reclamos arbitrales que en producir opciones.

Anthony Hernández entró a meter su habitual picardía y le anduvo cerca al gol (JOHN DURAN/John Durán)

Con buena circulación de balón, la Liga pegó dos buenas hacia el cierre del primer tiempo, para irse ganando 2-0 con los tantos de Kenyel Michel y Fernando Piñar.

Kenyel aplicó la ley del ex con un gran remate afuera del área, que por más estirón no le pudo llegar Kevin Briceño, acción por la que el muchacho no lo quiso ni celebrar por respeto.

Steven Madrigal, árbitro central dio siete minutos de reposición por dos revisiones en el VAR y durante ese rato de más es que la Liga hizo diabluras, anotando los dos goles en reposición.

El primero fue a los dos minutos y el segundo, a los cinco, el cual además tuvo un significado muy especial para Piñar, al dedicarlo a la memoria de su novia, Tifany Gómez Chavarría, quien falleció el 22 de enero apenas con 20 años.

Jeison Lucumí lo abrió hacia la derecha, el lateral manudo la tomó afuera del área, avanzó unos metros y con un derechazo la puso a una esquina del marco de Briceño.

Fernando Piñar dedicó su gol a la memoria de su novia, Tifany Gómez , fallecida en enero. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras anotar, el defensor se sacó sus espinilleras que tenía una foto de ambos y señaló al cielo recordando a esa persona especial.

En el segundo tiempo fue un partido de manejo y control erizo, en el que estuvo más cerca el 3-0 que el descuento brumoso, todo a la medida y gusto del León.

La nota fea la dio Diego Mesén, quien al final del partido le hizo una entrada reprobable a Anthony Hernández, una barrida muy fea por la que se fue expulsado con toda justicia y que causó la furia de Machillo Ramírez y todos en Alajuelense.

Diego Mesén se fue expulsado por una barrida muy fea contra Anthony Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

¡Qué chiva estaba el Machillo! y todos en la banca manuda, pareciera que a Pika solo lo pueden frenar a las patadas, a la mala leche, a lo que no debe ser.