Torneo Nacional

Alajuelense confirmó las noticias que muchos estaban esperando sobre Celso Borges

Alajuelense confirmó que Celso Borges continuará de la mano de ellos, ¿Cuánto tiempo le dieron?

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Alajuelense confirmó este domingo por la noche la renovación de una de sus figuras más importantes, como lo es Celso Borges, quien continuará ligado al club.

En redes sociales, los rojinegros destacaron que el volante seguirá en Alajuela hasta diciembre del 2026, un año con el que ya serán cinco desde que llegó a la institución.

Cuando Borges acabe su ligamen con el club, tendrá 38 años y, si sumara un torneo más, alcanzaría los 39, en lo que parecen ser los últimos contratos que, posiblemente, tendría en su carrera como profesional.

20/11/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de reposición de la fecha 5 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.
Celso Borges seguirá vestido de rojinegro al renovar contrato un año con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Como manudo, Celso ha ganado dos veces la Copa Centroamericana y el torneo de Copa y está a la espera de alzar un título nacional que le ha sido esquivo.

Borges se une a Washington Ortega como las figuras que vencían contrato a fin de año y renovaron, mientras que otros como Alexis Gamboa, Diego Campos y Jeison Lucumí, todavía están por dar el paso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Celso BorgesAlajuelenseApertura 2025
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.