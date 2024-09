Alajuelense consiguió su chuzo a puro esfuerzo, sacrificio y superando todos los obstáculos

Luis Alejandro Jara es dueño de un Hyundai Excel 92. Foto: Cortesía

Luis Alejandro Jara Quesada, un vecino del Coyol de Alajuela, es un vivo ejemplo de esfuerzo y tenacidad que puso de manifiesto la pasión que siente por los carros, por lo que tiene superchineado su chuzito.

El trabajo que ha hecho con esta nave es un gran orgullo para él, es una persona que nunca se ha rendido ante los obstáculos, vive con una pequeña discapacidad motora, pero nada de eso lo detiene para tener una vida normal.

A bordo de Hyundai Excel 92 él se siente realizado, es un carro que pertenece a su familia hace muchos años, pues era de su papá, hasta que él se lo compró y se encargó de transformarlo, ya que le tiene mucho cariño porque hasta aprendió a manejar en él.

“Tiene 22 años en la familia, mucha historia; en ese carro aprendí a manejar cuando estaba en el colegio en el 2008, y hoy tengo 28 años. Mi papá lo compró en una tienda que se llamaba Autos Marín, acá en la Trinidad de Alajuela, y desde que lo sacó, prácticamente, toda la familia ha andado en él.

“Cuando me mandé a aprender el trámite y la licencia lo hice todo por mi cuenta, desde ahí le agarré un cariño muy grande al carro, vivimos algo importante y uno no lo quiere soltar. Me han dicho muchas veces que lo venda por esto y lo otro, pero no quiero, para mí es muy especial”, dijo.

Cuando el tata le pasó el carrito, él tenía claro que era una gran responsabilidad, como todas las cosas que se ha decidido emprender en su vida. Hoy, incluso, se gana la vida arreglando computadoras después de ir a la universidad.

“Yo he sido un hombre muy esforzado, tengo una pequeña discapacidad motora física; de niño me contaminaron con una bacteria al ponerme un respiradero. Mi historia ha sido de mucha lucha siempre, yo todos los pesos que me ganaba y me daban cuando iba a la universidad los ahorré, y cuando mi papá decidió que quería cambiar el carro, yo le dije que se lo compraba en ¢700 mil y así pasó a nombre mío.

“Ha sido una historia de mucho esfuerzo, sacrificio, muchas veces quería comprarme una hamburguesa y mejor me ahorraba el dinero para el carro. No es que mi papá no me dio nada, sino por mi lucha y sacrificio tengo lo que tengo ahora, por eso le guardo tanto cariño”, comentó

Entre los cambios y las modificaciones que le ha hecho es que antes era de motor carburado y ahora es tipo inyectado.

Al inicio, cuando arrancó con el proyecto en el 2020, tuvo algunos problemas con los mecánicos y las modificaciones que quería, al punto que hasta consideró dejarlo de lado, pero al final dio con el mecánico correcto para devolverle la vida al chuzo y ahora anda feliz de la vida.

“Cuando ya logré salir del motor, le metí pintura, antes el carro era gris y ahora es azul. Ahorita le meto aros anchos, coleta, sonido, una mufla. Ya lo voy llevando poco a poco, y lo que se viene es otro proyecto para hacerle modificaciones como la tapa del frente y del capó, y varias cosas más”, dijo.

Hoy esos sacrificios y esfuerzos se ven recompensados cuando otros reconocen que la nave le quedó puras tejas y un ejemplo que cuando se quiere se puede y ante la fuerza de voluntad no hay obstáculos que valgan.