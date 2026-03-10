Alajuelense da noticias terribles de uno de sus futbolistas previo al juego ante Los Ángeles FC

Malcom Pilone sufrió una grave lesión el sábado ante San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense confirmó este lunes por la noche el temido diagnóstico de uno de sus jugadores lesionados el sábado ante San Carlos FC, el volante Malcom Pilone.

Los erizos informaron mediante su chat de prensa que el jugador argentino estará nueve meses fuera por una seria lesión.

“El futbolista, Malcom Pilone, presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”.

“Será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses”, destacaron.

El jugador no viajó a los Estados Unidos para el juego de este martes ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, mientras se le realizaban estudios.