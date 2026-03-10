Torneo Nacional

Alajuelense da noticias terribles de uno de sus futbolistas previo al juego ante Los Ángeles FC

Alajuelense informó noticias muy duras sobre lesión de un futbolista

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Malcom Pilone sufrió una grave lesión el sábado ante San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense confirmó este lunes por la noche el temido diagnóstico de uno de sus jugadores lesionados el sábado ante San Carlos FC, el volante Malcom Pilone.

Los erizos informaron mediante su chat de prensa que el jugador argentino estará nueve meses fuera por una seria lesión.

“El futbolista, Malcom Pilone, presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”.

“Será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses”, destacaron.

El jugador no viajó a los Estados Unidos para el juego de este martes ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, mientras se le realizaban estudios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseMalcom PiloneLesión Malcom Pilone
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.