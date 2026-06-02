Alajuelense dio el primer paso para reconstruirse luego del fiasco que enfrentó el torneo anterior

Yeison Molina brindó sus primeras declaraciones como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de Video)

Alajuelense no quiere perder mucho tiempo y este lunes su plantilla arrancó su pretemporada de cara al Apertura 2026, en el que buscará lavarse la cara tras el fiasco de su semestre anterior.

El próximo campeonato arrancará en casi dos meses, pero en el León hay mucho por trabajar y corregir luego que el torneo anterior ni siquiera clasificara a semifinales.

Los muchachos arrancaron con pruebas médicas y físicas, hicieron un análisis de cómo regresaron tras casi un mes en el que no estuvieron en competencia.

Los rojinegros además contaron con algunas de sus caras nuevas, como el defensor Yeison Molina, quien dio sus primeras impresiones sobre lo que fue su primer día.

Yeison Molina ya siente la presión de vestir la rojinegra

“Sé que aquí pelean grandes cosas, es una presión bonita estando en esta institución; vengo con la convicción de hacer grandes cosas acá.

“Soy un jugador muy luchador, doy todo de mí en cada entrenamiento y partido. En mis anteriores equipos siempre he tenido muchos minutos, he tratado de jugar siempre en los clubes a los que he llegado, ni he tenido lesiones que me han apartado, lo que es importante para conseguir esto”, destacó el refuerzo erizo.

Seleccionados nacionales se incorporarán después

Algunos jugadores que estuvieron ausentes son los que están convocados a la Selección de Costa Rica, como Bayron Mora, Aarón Salazar, John Paul Ruiz y Farbod Samadian; estos dos últimos recién llegados tras jugar a préstamo el torneo pasado.

Durante la semana, el grupo ya hará los primeros trabajos en cancha con el técnico Ismael Rescalvo, quien llegó al club en lugar de Óscar Ramírez.