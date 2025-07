Alajuelense dio un paso adelante para echarle el hombro a un proyecto que puede cambiar vidas

El CAR estuvo lleno de vida con exjugadores y exjugadoras de Alajuelense este sábado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Alajuelense le abrió sus puertas este sábado a un gran grupo de exjugadores que pasaron por la institución a lo largo de su historia, pero la cita tuvo un objetivo más allá de reunirlos y que se pusieran al tanto de cómo van y recordar viejas anécdotas.

Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento manudo en Turrúcares fueron la sede para la presentación de un proyecto que busca impactar de manera directa la vida de todos sus asociados, como lo es la creación de la Fundación para el Desarrollo Integral de Exjugadores y Exjugadoras de Fútbol (FUDEFU).

La organización, la cual ya está inscrita en el Registro Público y tiene todo en regla para operar, nace para echarle un hombro a sus agremiados en diversos aspectos una vez dejan el fútbol, el cual en muchos casos es un paso muy difícil para el deportista.

Don Errol Daniels hasta hizo unos pases con un hijo del directivo de Alajuelense, León Weinstok (Lilly Arce/Lilly Arce)

A pesar que la fundación nació con la ayuda del cuadro rojinegro, su junta directiva son exjugadores del club, así como sus asociados, no se quieren cerrar a que es un grupo de un solo equipo, sino ser una opción para cualquier jugador en general, por ese motivo es que lo bautizaron de esa manera, para no delimitarlo a colores.

“Estratégicamente lo analizamos y si bien es cierto tenemos nuestra raíz en Liga Deportiva Alajuelense, desde el punto de vista de cara al país, a la Fedefútbol, la Unafut y los diferentes clubes no era conveniente ponerle el nombre del equipo para no generar anticuerpos y que eventualmente pudiéramos ampliar el alcance de la fundación a todo el país, que no se vuelva un club de amigos, sino una institución para los exjugadores y hasta jugadores, porque ellos un día también serán exjugadores”. explicó Carlos Salas, delegado ejecutivo de la Fundación, quien explicó el proyecto.

Gerardo "lalo" Chavarría se robó el show con las anécdotas e historias que contó. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Entre los diversos proyectos que se plantean, hablaron hasta del poder ayudar a gestionar una pensión a los miembros que lo necesiten por su condición, entre muchos otros beneficios que quieren impulsar.

“Esa cultura hay que trabajarla con los muchachos, con las organizaciones deportivas y las personas para gestionar estas facilidades”, agregó Salas.

Ayudar a que los miembros se puedan capacitar en áreas como educación financiera, inglés u otras mediante el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es otro de los planteamientos, pues la organización es clara que no se quiere quedar en solo un grupo que se reune a hablar de sus viejas glorias.

Carlos Salas explicó en qué consiste la Fundación de exjugadores. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la junta directiva del grupo hay figuras de la talla de Luis Roberto Sibaja, Álvaro Solano, Rolando Villalobos, Desiderio Calvo o Luis Guillermo Salazar, quien será el presidente del grupo.

Junto a ellos se dejaron ver glorias de todas lás épocas de la Liga como Errol Daniels, Gerardo “Lalo” Salazar, José Carlos Chaves Innecken, Luis Raquel Ledezma, Jorge Manuel “Gugui” Ulate, Johnny Cubero, Osvaldo Chacón, entre muchas otras glorias.

Los manudos suelen hacer esta reunión cada año con sus exjugadores y en esta ocasión dieron espacio a la creación de este proyecto para darle más peso.

Algunos de épocas más recientes como Johhny Cubero también estuvieron presentes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Esto es algo que es necesario hacerlo más seguido, esto ayuda a sentirse bien, pasar un rato agradable, son tantos recuerdos que uno ve y tiene con los excompañeros, las palabras se quedan cortas para expresar lo que se siente.

“A mí esto del convivio siempre me agradó, es donde uno demuestra la verdadera amistad, el poder congregarse, compartir historias y saber cómo están es fundamental”, nos explicó Ledezma, uno de los más peloteros e impulsores de la reunión.

Dicen que recordar es vivir, por lo que el CAR este sábado estuvo muy lleno de vida con tanta luminaria junta.