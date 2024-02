Alajuelense finalmente recibió la noticia que esperaba sobre uno de sus jugadores

Alejandro Duarte quedó habilitado de manera oficial para jugar con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense informó este lunes que la espera para poder contar con el arquero peruano Alejandro Duarte acabó, ya que este recibió el permiso de trabajo por parte de Migración y Extranjería, requisito indispensable para poder jugar.

Los manudos anunciaron la llegada del meta, de 29 años, desde el 30 de enero; sin embargo, les tomó casi tres semanas tener listo el trámite, tiempo en el que se mantuvo entrenando. La posibilidad de que juegue Duarte ahora solo depende del técnico Andrés Carevic.

Alajuelense juega este martes ante Pérez Zeledón y luego el próximo sábado ante el Herediano, duelos en los que ya podría estar en el banquillo, al menos.

Sobre sus condiciones como portero, al ser un futbolista poco conocido en el medio nacional, el peruano se describió de manera muy precisa sobre cuáles son sus fortalezas en una entrevista publicada en la página de los manudos.

“Me encuentro en un momento de madurez, a mis 29 años he pasado muchísimas experiencias, tanto buenas como malas. Y lo más importante que he aprendido, sea lo que sea que estés viviendo o lo que te esté pasando en lo personal, es que el fútbol no perdona y tenés que estar listo cuando te toque jugar… Estar al 100% y rendir en la cancha que eso es lo más importante en este negocio de rendimiento en el que estamos, así que me toma en un buen momento con ganas de aprovechar esta oportunidad. Fue pedido mío venir aquí, así que me toma muy motivado.

“Considero que soy un portero ágil, intuitivo, tengo buen juego de pies; sé cubrir la espalda de los volantes, prácticamente jugar como libero cuando el equipo presiona arriba. Además soy un portero que intenta hacer lo que pide la jugada y no más. No me gusta ser espectacular cuando no es necesario, sino ser un arquero sobrio, que transmita seguridad… Creo que por ahí va mi perfil”, dijo.

Tras conseguir la aprobación del inca, los rojinegros ya tienen su planilla completa, salvo los casos de lesionados, como Johan Venegas y el defensor Santiago Van der Putten.