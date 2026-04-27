Alajuelense firmó su gran fracaso en una jornada en la que la cartagada ni siquiera se asomó

Alajuelense le dijo adiós al torneo tras un semestre terrible en el que no llegó ni a semifinales. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense terminó el Clausura 2026 como lo mereció, eliminado, su rendimiento y juego en el semestre no le podía dar para otra cosa y con toda justicia verá la segunda fase del torneo por televisión, como no lo hacía desde mayo del 2019.

El León dejó su corona de una manera muy triste, de la resaca de ganarlo todo el torneo pasado nunca se recuperó y en la última fecha en la que se suponía iba a pasar el “el milagro” para conseguir el boleto, perdió 2-1 con Liberia.

De esta última fecha se habló mucho de cartagadas, que el campeón seguía vivo y un montón de cosas, pero al final retrató lo que fue el certamen erizo, puros planes y deseos, que nunca se volvieron realidades.

En este cierre no hubo chance ni para dramas, porque las ilusiones manudas dependían de que los blanquiazules perdieran en el estadio Colleya Fonseca ante un descendido Guadalupe y por más fuerzas que le hicieron a la cartagada, esta no estuvo ni cerca de pasar.

En apenas quince minutos los de la Vieja Metrópoli estaban ganando 2-0 con el tanto de penal de Fernán Faerron a los 11 minutos y cuatro más tarde, Marcelo Pereira clavó el segundo con un remate que aunque muy extraño, se metió ante la mala salida del meta de Guada Jussef Delgado.

Cartaginés gritó con todo su clasificación a semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las esperanzas manudas dependían prácticamente de un cádaver, un equipo sin alma, sin calidad para el reto de lo que es primera división y que descendió con otra fea goleada por 5-0, nunca fueron rivales.

El Colleya Fonseca era como una sucursal del Fello Meza, teñido de blanquiazul, teniendo claro que no había porqué temer y que el boleto a semis sería suyo.

En Liberia, las malas noticias tan tempraneras hicieron que el León perdiera los ánimos y el espíritu muy pronto, bastaba ver las caras en la banca para darse cuenta que sabían que lo habían perdido todo y que en Liberia, cualquier esfuerzo sería inútil.

De feria, el local era mejor, tenía mucho porqué jugar todavía, pulsear un lugar en Copa Centroamericana, ver en qué posición podía meterse, porque por la combinación de resultados podía ser hasta segundo.

Liberia se adelantó al cierre del primer tiempo, con el tanto de Abner Hudson, un buen toquecito de derecha sobre Washington Ortega tras la asistencia de Alonso Hernández.

Tomas Rodriguez anoto el segundo tanto de los morados (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Otro factor es que Saprissa estaba jugando en Puntarenas, duelo que determinaría el orden de los clasificados y estuvo incluso de tercero, al final el Monstruo triunfó 2-1 y logró meterse segundo con 34 puntos.

Bancy Hernández adelantó al Monstruo en el tiempo de reposición del primer tiempo, pero a los 50 minutos Doryan Rodríguez puso el empate, gol con el que se frotaban las manos en la pampa para ser segundos.

En el segundo tiempo en la Ciudad Blanca, Ronaldo Cisneros empató a los 46, apenas iniciando, de los poquitos jugadores manudos que se salva de este desatre al llegar a su noveno tanto del torneo.

Ya la Liga lo había perdido todo, por lo que la goleada brumosa ya era lo de menos, Juan Gaete puso el tercero a los 47, Ricardo Márquez a los 59 hizo el cuarto, el cual hizo llorar al jugador por el duro torneo que ha pasado y el quinto lo metió Giancarlo Castro a los 85.

26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / en la foto Óscar Ramírez foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Volviendo a Guana, el gol de Joaquín Alonso a los 58 fue la puntilla, apenas para mandar humillado al campeón, a que se vaya pensar en todo lo que hizo mal y cómo levantarse.

Así las cosas, Herediano se medirá ante los brumosos en semis y Saprissa lo hará con Liberia.