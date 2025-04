Alajuelense hizo algo más que dejar en evidencia a FIFA afirma periodista de afamado programa español

Alejandro Munevar (centro) es el conductor del programa El Curubito en España. (Cortesía/Cortesía)

Alejandro Munevar es un periodista colombiano que trabaja en España, mediante su programa, El Curubito, el cual se transmite desde Madrid ha seguido muy de cerca la lucha que ha dado Alajuelense por ganarse un lugar en el Mundial de Clubes.

El espacio que conduce el cafetero fue uno de los que estuvo presentes en la audiencia que tuvieron los manudos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 23 de abril en la capital española.

Ese día los manudos fueron el gran tema de conversación en un show que además de transmitirse en España se difunde en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica (por Multimedios Canal 8, por lo que dieron a conocer la lucha de los rojinegros ante millones de personas.

Ante el conocimiento del caso, La Teja habló con Munevar para conocer cómo es la perspectiva de un periodista internacional, su postura es sincera, ve muy difícil que la os erizos los metan al mundial, pero eso no desmerece lo que han hecho y más allá de si logran o no su objetivo, qué significó y hasta qué precedentes deja a nivel mundial.

“Lo que hace es dar un campanazo y decir que las cosas no se estaban haciendo bien en la FIFA, en la CONCACAF, independientemente de que pase lo que vaya a pasar, que muy probablemente es que se quede en eso, en que lo escucharon, pero que dio un punto grande para que la gente se dé cuenta, que ha servido o servirá de ejemplo para que todos nos demos cuenta que las cosas en la FIFA no se están haciendo bien.

“Creo que se muestra que el fútbol costarricense tiene el poder de organizarse y decir vamos a pelear por algo así (aunque) al final no les den absolutamente nada, pero ir a pelear ya es grandísimo para el fútbol costarricense, me parece a mí”, añade.

Alajuelense se metió a pelear contra fuerzas muy poderosas ante el TAS (Rafael Pacheco/Fotografía)

La mayoría de integrantes en el Curubito son latinos, allí está el periodista costarricense Kevin Barrantes, por lo estaban muy interesados en hablar de cómo un equipo latino fue valiente para ir a pelear por algo en lo que creía, más allá de los rivales y lo duro del asunto.

“Yo creo que esa analogía de David contra Goliat es precisa para poder hablar del Alajuelense, se está enfrentando ante la FIFA, se está enfrentando ante el club Pachuca, que es un gigante en términos futbolísticos en México y Norteamérica, e independientemente de que le den o no le den la oportunidad a participar en el Mundial de Clubes, está diciendo: ‘yo voy a ir a pelear por un derecho que es mío’. Es una invitación, yo creo, a los diferentes equipos por grandes o pequeños que sean, a que peleen por sus derechos, a que peleen por sus posibilidades y a que se hagan respetar.

“Al final es como en las peleas, puede ser uno más pequeño que el otro y al final puede perder, pero si sale y pelea y da la lucha y no se rinde, terminan respetándolo a fuerza, no debería ser a fuerza, porque deberían respetarlo por el simple hecho de que es un equipo confederado, es un equipo federado y que es parte del fútbol y que si no lo respetan, buscará darse a respetar, en eso me parece muy bien”, explicó.

El Curubito se transmite en Costa Rica por Multimedios y habla del fútbol español y latinoamericano. (Cortesía El Curubito/Cortesía El Curubito)

Para Munevar, si Alajuelense consigue su cometido, sería un milagro, lo ve verdaderamente difícil pues además hay temas políticos y económicos de por medio.

“Yo diría que es un milagro, un milagro deportivo a nivel organizacional y es una victoria para el fútbol costarricense si se llegase a dar, de verdad. Yo lo veo muy complicado, pero como dicen, si hay un 1% de esperanza, pues hombre, se pelea. Alajuelense vino a Madrid a que lo escucharan, a que lo dejaran presentar un caso, lo hicieron y de ahí en adelante cualquier cosa es ganancia. Sería un bonito milagro que le ayudaría muchísimo al fútbol costarricense”, comentó.

Para Munevar lo hecho por la Liga ya sienta un precedente sin siquiera tener el resultado y motivará a otros equipos a no tenerle miedo al poder, así parezca muy intimidante.