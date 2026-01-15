Alajuelense la tiene muy clara para el 2026: Que nadie lo baje de su trono

Cuando ya llegaste a lo más alto en el fútbol, cuando ya lo ganaste todo, la parte más difícil suele ser mantenerse ahí arriba, ese será el reto y el gran objetivo de Alajuelense durante el Clausura 2026.

El reto de sostener la cima

Los manudos cerraron el 2025 por todo lo alto, con el tricampeonato centroamericano y tras cinco años y grandes esfuerzos, recuperaron el título nacional para amarrar un doblete que se celebró por todo lo alto.

Saben que ahora son el rival a vencer y tendrán que aguantar la carrera de varios en contra.

Retener el título es el gran objetivo de Alajuelense durante el Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo que nos toca es darle vuelta a la página, ir por más, tenemos un gran compromiso por delante y con toda la ambición de mantener todo lo que hemos ganado”, comentó Carlos Vela, gerente deportivo erizo sobre lo que se viene.

La continuidad del Machillo, un factor clave

El objetivo de seguir en la cima pareciera algo factible además por la continuidad de Óscar “Machillo” Ramírez, quien con su aura, conocimiento y espuela, recuperó el título por el que tantos técnicos habían fallado en el León.

Las grandes expectativas se mantienen porque además en la primera etapa del Machillo en el León, es que se dio la última dinastía manuda, cuando ganaron cinco títulos en siete torneos, entre el 2010 y el 2013.

“Estamos muy contentos con Óscar, creo que al final es un semestre redondo y Óscar fue una parte muy importante de eso y es alguien muy trabajador, muy detallista”.

“Estamos arrancando el semestre con la misma ilusión que arrancamos el semestre pasado, se hizo un análisis de lo necesario para siempre mejorar, estamos muy tranquilos con una figura como Óscar”, agregó Vela.

La permanencia de Óscar Ramírez es uno de los puntos que le da confianza a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fichajes que elevan la exigencia

Más allá de retener sus títulos, el León buscó fortalecerse con figuras de calidad como Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y apuesta por otro fichaje más que cerraría pronto, pensando en torneos como la Copa de Campeones de Concacaf.

“La verdad es que el proyecto es el equipo campeón, viene de conseguir cosas importantes; eso quería en mi carrera, un equipo que pelee cosas importantes y este equipo lo tiene, tiene proyección, está peleando torneos de Concacaf, eso es importante”.

“La gente que confió en mí, que se me acercó, que quiso tenerme por acá, fue la confianza que me dio para venir”, comentó Zaldívar sobre el porqué vino al León.

Ángel Zaldívar es el último fichaje de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por su parte Vargas ha dicho que llega con mucha ilusión para cumplir el sueño que tuvo de pequeño cuando jugaba en las ligas menores rojinegras.

“Yo desde pequeñito jugué en la Liga y como que tenía esa espinita de jugar en Primera División con la Liga y por así decirlo, cuando me lo comentaron nunca lo negué, siempre lo tuve muy presente y se dio la oportunidad”.

“Fue más que todo por lo que representa la Liga en el país, creo que todo lo que es la institución a uno como profesional y futbolista lo potencia muchísimo para siempre ser mejor. Esa fue una de las cosas que más me motivaron para escoger a la Liga y que toda mi infancia la hice acá y me hubiese gustado tener ese paso en Primera con Alajuelense”.

El último movimiento que puede redondear la planilla

El club trabaja por traer al hondureño Jorge Álvarez, del Olimpia de Honduras, con quien podrían redondear tres refuerzos de cartel, sin embargo, las negociaciones con los catrachos no han sido fáciles, aunque el jugador tiene ganas de venir.

La planilla no se movió mucho, tuvo cuatro salidas: Kenyel Michel, quien salió vendido al Minnesota United de la MLS, prestaron a Doryan Rodríguez a Puntarenas FC y dieron de baja a Diego Campos y a Johnny Álvarez.

Aprovechar el buen momento deportivo y económico, el factor anímico y tener a un ganador como DT, es parte de ese combo al que los alajuelenses apuntan para que el trofeo siga teñido de rojo y negro.

Alajuelense busca darle oportunidad a algunos jóvenes también. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Planilla de Alajuelense – Clausura 2026

Porteros

Washington Jesús Ortega Olivera

Bayron Gabriel Mora Montenegro

Daniel Josué Velásquez Rojas

Defensas

Aarón Salazar Arias

Santiago Van Der Putten Campos

Guillermo Villalobos Alfaro

Ronald Matarrita Ulate

Elian Quesada Thorn

Fernando Jose Piñar Piñar

Alexis Yohaslin Gamboa Rojas

Isaac Daniel Badilla Herrera

Deylan Jaseff Paz Forbes

Volantes

Alejandro Bran Flores

Celso Borges Mora

Creichel Mauricio Perez Arias

Rashir Parkins Harris

Jeison Steven Lucumi Mina

Deylan Aguilar Casares

Charles Forstner Esquivel

Roy Bustos Bustos

Santiago Rosales

Delanteros