Alajuelense la tiene muy clara para el 2026: Que nadie lo baje de su trono

Cuando ya llegaste a lo más alto en el fútbol, cuando ya lo ganaste todo, la parte más difícil suele ser mantenerse ahí arriba, ese será el reto y el gran objetivo de Alajuelense durante el Clausura 2026.
El reto de sostener la cima
Los manudos cerraron el 2025 por todo lo alto, con el tricampeonato centroamericano y tras cinco años y grandes esfuerzos, recuperaron el título nacional para amarrar un doblete que se celebró por todo lo alto.
Saben que ahora son el rival a vencer y tendrán que aguantar la carrera de varios en contra.
“Lo que nos toca es darle vuelta a la página, ir por más, tenemos un gran compromiso por delante y con toda la ambición de mantener todo lo que hemos ganado”, comentó Carlos Vela, gerente deportivo erizo sobre lo que se viene.
La continuidad del Machillo, un factor clave
El objetivo de seguir en la cima pareciera algo factible además por la continuidad de Óscar “Machillo” Ramírez, quien con su aura, conocimiento y espuela, recuperó el título por el que tantos técnicos habían fallado en el León.
Las grandes expectativas se mantienen porque además en la primera etapa del Machillo en el León, es que se dio la última dinastía manuda, cuando ganaron cinco títulos en siete torneos, entre el 2010 y el 2013.
“Estamos muy contentos con Óscar, creo que al final es un semestre redondo y Óscar fue una parte muy importante de eso y es alguien muy trabajador, muy detallista”.
“Estamos arrancando el semestre con la misma ilusión que arrancamos el semestre pasado, se hizo un análisis de lo necesario para siempre mejorar, estamos muy tranquilos con una figura como Óscar”, agregó Vela.
Fichajes que elevan la exigencia
Más allá de retener sus títulos, el León buscó fortalecerse con figuras de calidad como Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y apuesta por otro fichaje más que cerraría pronto, pensando en torneos como la Copa de Campeones de Concacaf.
“La verdad es que el proyecto es el equipo campeón, viene de conseguir cosas importantes; eso quería en mi carrera, un equipo que pelee cosas importantes y este equipo lo tiene, tiene proyección, está peleando torneos de Concacaf, eso es importante”.
“La gente que confió en mí, que se me acercó, que quiso tenerme por acá, fue la confianza que me dio para venir”, comentó Zaldívar sobre el porqué vino al León.
Por su parte Vargas ha dicho que llega con mucha ilusión para cumplir el sueño que tuvo de pequeño cuando jugaba en las ligas menores rojinegras.
“Yo desde pequeñito jugué en la Liga y como que tenía esa espinita de jugar en Primera División con la Liga y por así decirlo, cuando me lo comentaron nunca lo negué, siempre lo tuve muy presente y se dio la oportunidad”.
“Fue más que todo por lo que representa la Liga en el país, creo que todo lo que es la institución a uno como profesional y futbolista lo potencia muchísimo para siempre ser mejor. Esa fue una de las cosas que más me motivaron para escoger a la Liga y que toda mi infancia la hice acá y me hubiese gustado tener ese paso en Primera con Alajuelense”.
El último movimiento que puede redondear la planilla
El club trabaja por traer al hondureño Jorge Álvarez, del Olimpia de Honduras, con quien podrían redondear tres refuerzos de cartel, sin embargo, las negociaciones con los catrachos no han sido fáciles, aunque el jugador tiene ganas de venir.
La planilla no se movió mucho, tuvo cuatro salidas: Kenyel Michel, quien salió vendido al Minnesota United de la MLS, prestaron a Doryan Rodríguez a Puntarenas FC y dieron de baja a Diego Campos y a Johnny Álvarez.
Aprovechar el buen momento deportivo y económico, el factor anímico y tener a un ganador como DT, es parte de ese combo al que los alajuelenses apuntan para que el trofeo siga teñido de rojo y negro.
Planilla de Alajuelense – Clausura 2026
Porteros
- Washington Jesús Ortega Olivera
- Bayron Gabriel Mora Montenegro
- Daniel Josué Velásquez Rojas
Defensas
- Aarón Salazar Arias
- Santiago Van Der Putten Campos
- Guillermo Villalobos Alfaro
- Ronald Matarrita Ulate
- Elian Quesada Thorn
- Fernando Jose Piñar Piñar
- Alexis Yohaslin Gamboa Rojas
- Isaac Daniel Badilla Herrera
- Deylan Jaseff Paz Forbes
Volantes
- Alejandro Bran Flores
- Celso Borges Mora
- Creichel Mauricio Perez Arias
- Rashir Parkins Harris
- Jeison Steven Lucumi Mina
- Deylan Aguilar Casares
- Charles Forstner Esquivel
- Roy Bustos Bustos
- Santiago Rosales
Delanteros
- Ronaldo Cisneros Morell
- Kenneth Vargas Vargas
- Joel Nathaniel Campbell Samuels
- Ángel Zaldívar
- Anthony William Hernandez Gonzalez
- Alberto Toril Domingo
- Luis Rodríguez Obando
- Tristan Demetrius