Alajuelense le dijo adiós a otra ficha que por cinco años dirigió un área clave

Juan Carlos Herrera le dijo adiós a Alajuelense tras un acomodo de personal en el club. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense sigue deparando salidas de la institución en diversas áreas. La semana pasada dijo adiós a Juan Carlos Herrera, quien durante los últimos cinco años fuera el encargado de la preparación física del primer equipo antes de la llegada de Alexandre Guimaraes. Además, era el responsable del departamento de Ciencias del Deporte.

Luego que el técnico argentino dejó su puesto, Herrera siguió en el club encabezando el área que vigilaba el área física a nivel de CAR y ligas menores, hasta que a finales de junio prescindieron de sus servicios, según dijo Herrera en entrevista con La Teja.

“La salida, propiamente, fue el lunes 24, se me comunicó que habían decido que lo mejor era que no siguiera en el club. Yo terminé contrato el 30 de mayo y estábamos en negociación para seguir, únicamente, en la dirección de la preparación física del club, que excluye eso sí el primer equipo. Yo ya no tenía nada que ver en eso, trabajaban por su cuenta.

“Estábamos con la intención de aprovechar mi historial en el club, tiempo y diagnóstico de lo que podíamos solucionar y potenciar, la idea era seguir, pero al final decidieron que era mejor no hacerlo y asumo apostarán por los nuevos profesionales que están llegando al club en diversas áreas.

“Sobre los motivos, propiamente no me dieron ninguno como tal, solamente que cerraron mi plaza. Este departamento de Ciencias del Deporte, que es lo queríamos hacer tanto la Liga como yo, no existe en la mayoría de clubes; de hecho, en Costa Rica solo existe acá, es una figura nueva, entre comillas, por estos lados, pues en Europa es un rol importante en todos los clubes”, explicó.

Con su salida, Alajuelense habría prescindido de esta plaza y departamento, según cree Herrera, pues es un puesto que se habría creado para él.

“Es una junta directiva, no cuenta solo un presidente y al final ellos deciden. Con la llegada del nuevo director de liga menor, la gerencia deportiva y no sé bien, porque no sé qué estarán pensando; seguro piensan que puedan estar bien así. Es un ciclo de cerrar una etapa tras seis años lindos, me voy tranquilo, agradecido con el club y sin resentimientos.

Herrera añadió que esta era una figura que no existía en Alajuelense, y que se creó por el valor que le dieron y por sus conocimientos.

“Supongo que el tema económico pesó con toda la inversión que están haciendo ahora, todo eso pesa. Posiblemente, la intención es cerrar la plaza, la verdad no me consta, no me dijeron ni tampoco lo pregunté”, comentó.

LEA MÁS: Conozca a los cinco chamacos que Alajuelense subirá a su primer equipo en puestos claves

Juan Carlos Herrera estaba a cargo de formar a los jugadores de Alajuelense en la parte física. (Jose Cordero)

En los inicios del CAR y ya en pleno funcionamiento, durante el 2019 y 2020, el preparador fue una de las piezas estelares para sacarles provecho a las instalaciones y hacer lo que algunos bautizaron como “el efecto CAR”; es decir, ver cómo los jugadores crecieron en la parte física de manera evidente.

No todas fueron maduras, Juan Carlos en su momento fue señalado, al igual que el cuerpo técnico de Carevic, por la falta de títulos, críticas con las que tuvo que convivir y trabajar. Ahora buscará nuevos retos luego de estar en la Liga y antes en el Cartaginés.

Herrera evitó referirse a cómo ve la preparación física de la Liga ahora, si está peor o mejor, o las declaraciones de los jugadores que afirman sentirse mejor en esa parte, pues asegura que no quiere polemizar con estilos de trabajo, solo le parece normal que el jugador hable bien de lo que se tiene.

“Yo estaba ya en la preparación física de la liga menor, me enfoqué con ellos y ya no me fijaba que hacían con el primer equipo. Había mucho que hacer, creo que terminaron bien en eso, es un equipo que compitió como normalmente competía. La Liga tiene 105 años de historia en la que se ha ido y llegado gente y se irán más y el equipo seguirá siendo el gran club que conocemos”.