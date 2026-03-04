Torneo Nacional

Alajuelense perdió a una de sus fichas estelares para jugar ante Cartaginés

Alajuelense tiró este once para jugar ante Cartaginés este martes

Por Sergio Alvarado
Óscar Ramírez está preocupado por el puntaje que lleva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez envió un once con algunas variantes para jugar ante cartaginés. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense se enfrentará, este martes a las 8 p.m., ante el Cartaginés, en el partido de apertura de la fecha nueve, juego que tiene muchas cosas importantes de por medio para ambos cuadros.

Los manudos enfrentan el encuentro con mucha presión tras venir de tres derrotas seguidas y con el agua al cuello para pelear por la clasificación.

El León tiene una baja importante de una de sus fichas estelares, el defensor y volante Guillermo Villalobos, quien no estará por una molestia muscular.

La Liga sale con Washington Ortega; Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Santiago van der Putten y Aarón Salazar, en la media sale Celso Borges, Rashir Parkins, Alejandro Bran, Creichel Pérez y Kenneth Vargas, y Ronaldo Cisneros en punta.

En el lado del Cartaginés, el equipo va a buscar la cima del torneo con el once de la imagen en el que el capitán Cristopher Núñez será titular.

Cartaginés vs Alajuelense
Así jugará Cartaginés ante Alajuelense. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)
AlajuelenseCartaginésClausura 2026
Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

