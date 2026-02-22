Alajuelense recupera piezas importantes y así será su alineación ante Saprissa

Alajuelense y Saprissa se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás, juego en el que los manudos intentarán retomar la senda de la victoria y escalar posiciones a costillas de su archirrival.

Alajuelense busca un triunfo este sábado ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los erizos confirmaron que recuperaron algunas fichas importantes como Aarón Salazar, que será titular, mientras que Fernando Piñar, Joel Campbell y Anthony Hernández ya aparecen en la banca y podrían tener minutos.

Así alinea Alajuelense

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Isaac Badilla, Celso Borges, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros.

Los manudos buscan sostener una racha de ocho partidos sin perder ante el Monstruo.