Torneo Nacional

Alajuelense recupera piezas importantes y así será su alineación ante Saprissa

Alajuelense recuperó a algunas fichas importnates para enfrentar a Saprissa

Por Sergio Alvarado

Alajuelense y Saprissa se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás, juego en el que los manudos intentarán retomar la senda de la victoria y escalar posiciones a costillas de su archirrival.

Saprissa vs. Alajuelense
Alajuelense busca un triunfo este sábado ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los erizos confirmaron que recuperaron algunas fichas importantes como Aarón Salazar, que será titular, mientras que Fernando Piñar, Joel Campbell y Anthony Hernández ya aparecen en la banca y podrían tener minutos.

Así alinea Alajuelense

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Isaac Badilla, Celso Borges, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros.

Los manudos buscan sostener una racha de ocho partidos sin perder ante el Monstruo.

Alineación Alajuelense ante Saprissa
Alineación Alajuelense ante Saprissa (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)
Óscar ramírez
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

