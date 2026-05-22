Alajuelense rompió la tarde con una noticia que muchos manudos estaban esperando

Rónald Matarrita seguirá un año más en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense confirmó este jueves por la tarde la renovación de uno de los futbolistas del que muchos aficionados estaban esperando noticias de su futuro, el defensor Ronald Matarrita.

Los rojinegros confirmaron, en sus redes sociales, que el lateral izquierda se quedará un año más con la institución tras finalizar su ligamen en el Clausura 2026.

A sus 31 años, el ramonense fue uno de los puntos altos del León durante el Apertura 2025 y durante este semestre que acabó fue de los pocos jugadores que sostuvo su rendimiento en términos generales.

Mata es el primer futbolista que el club confirma su renovación, tras anunciar las salidas de Joel Campbell y José Alvarado,