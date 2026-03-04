Alajuelense sabe quién fue el que quebró un lavatorio en Puntarenas y esto hará con él

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

En Alajuelense dieron más detalles tras el incidente en el que se vieron involucrados el sábado, cuando uno de sus integrantes quebró un lavatorio en el estadio Lito Pérez, en el duelo que perdieron 2-0 ante Puntarenas.

Los chuchequeros reportaron los daños, por lo que el campeón nacional fue multado con medio millón de colones, además de la obligación de pagar los daños a los naranjas en el plazo de un mes.

Carlos Serrano, periodista de FUTV, le consultó a Leonardo Medina, jefe de prensa manudo, si saben quién fue el que hizo los daños y qué pasará con el responsable.

“Sí, se sabe quien fue, pero se maneja a lo interno, hay un reglamento interno al que se tiene que responder y las conversaciones sobre eso ya se dieron”, comentó.

Medina contó que es el equipo el que se hará cargo del arreglo, pese a que muchos creían que debe ser la persona que lo daño la que se haga responsable, pero no quiso detallar qué tipo de medida se tomaría a lo interno.

“Si hubo multa es 100% interno, no es que queda ahí y nada más, las medidas que se toman a lo interno no se comunican, pero por supuesto que se tomaron medidas”, dijo.

Leonardo, además, dijo que ya hablaron con la dirigencia porteña para disculparse.

“Quiero empezar ofreciéndole una disculpa a la dirigencia de Puntarenas, a los puntareneses, porque claramente no estuvo bien, ya recibimos la sanción de Unafut, de la que nos vamos a hacer cargo,

“Ya hablamos con don Héctor Trejos (gerente de Puntarenas FC) para dar la cara y hacernos cargo del arreglo de esa pieza, sabiendo lo mucho que cuesta tener bien un estadio”, agregó Medina.

A los manudos les dieron un mes de tiempo para reparar el daño a los camerinos según la sanción del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.