Alajuelense sacará de estos rubros los fondos para pagar su estadio

Alajuelense planea un estadio que aspira a ser el mejor de Centroamérica, un ambicioso proyecto que, para que se concrete tal y como se quiere, necesitará muchos recursos.

En el club erizo y en la empresa de arquitectura Gensler, que ha tomado el liderazgo del diseño y construcción del proyecto, contaron cómo saldrían los fondos.

La prioridad en Alajuelense es sacar primero el estadio y luego el resto de los proyectos que están alrededor. (Cortesía/Cortesía)

Modelo de financiamiento: palcos, abonos y activos comerciales

Para arrancar se necesita la compra del terreno, que consta de 16 hectáreas y un costo estimado en $8 millones (unos ₡3.984 millones). El resto del proyecto aún no se puede definir el costo total, pues hace falta definir muchos detalles.

“En gran medida, los dos principales rubros son ventas de sillas. Por algunos años, se va a vender un palco, un abono, por diez años, cancelado inicialmente, que con eso se financiaría y también ingresos comerciales que hay que determinar.

“No hay ningún secreto, y se hace a nivel mundial, que hay muchos activos comerciales que están dentro de un estadio que se pueden comercializar, desde graderías, el estadio como tal, la entrada, explicó León Weinstock, secretario de la Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Conceptualizando de la forma adecuada, hay muchas formas de encontrarle ese tipo de interés comercial. No se ha definido aún, pero son los dos grandes rubros que se proyectan para poderlo construir”, agregó.

Los socios o aficionados que ayuden con fondos tendrán su nombre en el nuevo estadio. (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

Los manudos tienen tiempo hasta finales del 2027 para pagar el terreno que tienen estimado para el proyecto.