Alajuelense se juega la vida en Copa Centroamericana con una sorpresa importante ante Alianza

Alajuelense debe ganarle al Alianza en Copa Centroamericana para acomodar su clasificación

Por Sergio Alvarado
Alajuelense vs. Saprissa
Óscar "Machillo" Ramírez hizo un par de variantes en la formación de Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense jugará este jueves a las 8 p. m. ante el Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana, un partido en el que tiene la presión de ganar para encaminar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió con un nombre en particular, la inclusión de titular de Doryan Rodríguez, quien hasta el sábado anterior ante Puntarenas FC, sumó minutos.

Otra ficha que estará de arranque es Diego Campos, quien el certamen regional ha tenido más chance, pues también fue de la partida ante el Managua FC, duelo en el que anotó.

Los manudos salen con Washington Ortega, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Celso Borges, Alejandro Bran, Aarón Suárez, Creichel Pérez, Diego Campos y Doryan Rodríguez.

Destaca que en banca ya aparece Joel Campbell, tras recuperarse de una lesión que lo dejó afuera por cuatro partidos entre torneo nacional e internacional.

