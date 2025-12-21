¡Alajuelense sí hará carroza! Campeón nacional anuncia festejo de última hora

Alajuelense informó hace unos momentos que este domingo, a partir de la 1 p. m., tendrá un desfile en que celebrará junto a su afición en Alajuela.

Los erizos ganaron este sábado su copa 31 y limitaron el festejo al estadio Morera Soto únicamente con los aficionados que alcanzaron a estar allí.

Por ese motivo, los manudos harán otra fiesta este domingo, la cual será masiva en una carroza que recorrerá las calles del centro de la ciudad.

Primer desfile en doce años en Alajuela

En Alajuela no se viviá una celebración de este tipo desde el 2013, dado que el campeonato del 2020 no se pudo celebrar de esa manera por las restricciones de la pandemia del COVID-19.