Alajuelense sigue colmando la paciencia de sus aficionados

Este tipo de imágenes se han vuelto muy habituales este torneo en Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

Grecia había tenido un arranque terrible en el Clausura 2024, venía de tres derrotas al hilo mientras veía cómo sus rivales en el sótano se le alejaban, pero lo que sucede es que todavía no había jugado contra Alajuelense, a quien le sacó un empate a uno

La Liga en este torneo no ha tenido un partido fácil, tranquilo, en el que se pueda afirmar que lo manejó sin problema, que se impuso tanto en el marcador como en la cancha, todo les cuesta un mundo, porque si no es una cosa es otra.

No se trata que se complica ante los rivales más accesibles y le hace buenos partidos a otros, no, no, es con cualquiera y ante el colero de la tabla acumulada no podía ser la excepción, al León hoy lo complica hasta el Once Tuercas FC.

De muy poco vale decir que se domina, que se generan opciones, que se llega una y otra vez, que en el primer tiempo la figura fue el portero griego Liborio Sánchez, que otras se fallaron por falta de precisión, nada vale si al final no se saca el resultado.

Al manudo posiblemente lo consuele muy poco que le hablen de volumen de juego, que Grecia hizo la única que le quedó, si todo el torneo ha sido una pura sufridera, se gane o no, o cuando en los peores casos no alcance ni para eso.

En la Liga todo parece presión, dudas, angustia, esa es la manera en que irá a visitar Tibás el viernes para el clásico nacional, duelo en el que Andrés Carevic no estará en el banquillo pues lo expulsaron ante las Panteras.

No es tampoco un tema de alineación, ante Puntarenas, al técnico le tiraron durísimo por dejar en banca a figuras como Fernando Lesme y a Manjrekar James, ahora no solo los puso a ellos de titulares, sino que planteó casi toda una revolución en su alineación.

Metió, además, a Suhander Zúñiga, Diego Campos y Anthony Hernández, y dejó en banca a otros como Aarón Suárez, Joel Campbell y Edward Cedeño, pero el equipo se siguió viendo igual de mal.

El equipo produce jugadas, eso no se niega, Anthony tuvo una para abrir el marcador al 14′, pero se fue desviada. Liborio le sacó dos riendazos a Michael Barrantes, uno de tiro libre y otro un remate desde afuera del área. Lesme lo intentó, igual Carlos Mora en el primer tiempo.

Joel Campbell empató para Alajuelense y tras el gol dejó ver su descontento con quienes los critican (Rafael Pacheco Granados)

Lo que se ve de la Liga es una presión gigante que pesa y pica, se echa de ver en muchas reacciones, como cuando expulsaron a Carevic en el segundo tiempo, su indignación era grandísima y hasta tuvo que ir Michael Barrantes a pedirle que saliera para seguir jugando y no quemar más segundos valiosos, pues para ese momento ya estaban perdiendo.

Grecia tuvo casi que solo la del gol, una jugada en la que Kenner Gutiérrez entró por la izquierda, la puso al centro y tras un par de rebotes, Jefferson Rivera la mandó al fondo en un tiro que descolocó a Leonel Moreira por un rebote.

Entró Joel y Aarón en medio de los reclamos y las chiflas del manudo, impaciente por lo que se vio no solo hoy, sino en todo el campeonato y, aunque se vio otra desteñida actuación de Campbell, al menos pudo marcar el empate.

Celso Borges puso un centro hacia la izquierda, Joshua Navarro pivoteó y la mandó al centro, donde estaba Joel, aprovechando que Kenner Gutiérrez se quedó metido y lo habilitó para poner el 1-1. Lo celebró con un gesto, tocándose el oído, que deja clara su molestia por las críticas.

Otro empate con un sabor amargo, de esos que cada vez agotan más la paciencia de la afición que, de por sí, ya es muy poca.