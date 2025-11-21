Torneo Nacional

Alajuelense sin contemplanciones en su alineación para enfrentar al Cartaginés en duelo clave

Alajuelense y Cartaginés se enfrentan este jueves en un partido vital para las aspiraciones de ambos en el Apertuea 2025

Por Sergio Alvarado

Alajuelense se enfrentará, este jueves a las 8 p.m., ante el Cartaginés, en el partido de reposición de la fecha cinco, juego que tiene muchas cosas importantes de por medio.

Una de las dudas del encuentro era si Óscar “Machillo” Ramírez se guardaría a algunos de los seleccionados que estuvieron el martes con Costa Rica y que jugaron hace 48 horas, pero no hubo contemplaciones y contará con todos.

Machillo puso de arranque a figuras como Anthony Hernández, uno de los que atraviesa un gran momento futbolístico.

Liga Deportiva Alajuelense festejó en Honduras su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Alajuelense lanzó a su equipo estelar con figuras como Anthony hernández y Alexis Gamboa de arranque. (Concacaf.com/Concacaf.com)

La alineación de Alajuelense

Los erizos saldrán a la cancha con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Anthony Hernández, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

En banca quedaron figuras como Diego Campos, Creichel Pérez, Santiago van der Putten entre otros.

AlajuelenseCartaginésMachillo Ramírez
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

