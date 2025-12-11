Torneo Nacional

Alajuelense sorprende al dejar fuera de convocatoria a algunas de sus fichas estelares ante Liberia

Alajuelense enfrentará a Liberia sin tres caras habituales en su formación por estos motivos

Por Sergio Alvarado

Alajuelense se enfrentará este miércoles, a las 8 p.m., a Liberia en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025, choque para el que sorprendió al no poner en convocatoria a tres de sus jugadores habituales en el once inicial.

Las bajas de Alajuelense ante Liberia

Anthony Hernández será baja en Alajuelense ante Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los manudos confirmaron que Anthony Hernández y Diego Campos presentaron leves lesiones musculares, mientras que Rashir Parkins una molestia en una rodilla, la cual está pendiente de evolución.

Pika y Rash han sido titulares inamovibles con Óscar “Machillo” Ramírez, mientras que Campos es uno de sus cambios habituales.

Por su parte el arquero Washington Ortega aún no vuelve de su lesión muscular, por lo que Byron Mora sigue en el marco como el titular.

Bayron Mora seguirá como titular en Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Ante las ausencias así sale la Liga

Los manudos salen con Bayron Mora en el arco, en defensa aparecen Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita y Fernando Piñar.

En media cancha estarán Celso Borges, Aarón Salazar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Kenyel Michel, mientras que el hombre más en punta será el mexicano Ronaldo Cisneros.

