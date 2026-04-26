Alajuelense sorprende al meter en su alineación ante Liberia a un jugador que nadie esperaba

Óscar Ramírez sorprendió con un nombre en su alineación. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Alajuelense se enfrentará este domingo a las 4 p.m. ante el Municipal Liberia, duelo del que dependerá si clasifica a las semifinales del Clausura 2026, para lo que también debe esperar una derrota del Cartaginés ante Guadalupe FC.

Los manudos se juegan todo en la pampa; van a matar o morir, y en su alineación Óscar Ramírez rompió todo lo esperado con la inclusión de un joven que debutará en el fútbol nacional como es Jenzel Aguilar.

Machillo Ramírez se la jugó con un chamaco de 18 años que no estaba en los papeles de nadie para reforzar una zaga que ha perdido muchas fichas por lesiones.

La Liga sale con Washington Ortega; Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Jenzel Aguilar, Aarón Salazar; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Por esta ocasión, en banca quedó el capitán Celso Borges y el colombiano Jeison Lucumí, mientras que Joel Campbell no aparece ni en la suplencia.