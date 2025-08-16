Torneo Nacional

Alajuelense sorprende con dos movimientos inesperados para enfrentar a Puntarenas FC

Alajuelense juega este sábado ante Puntarenas FC y el “Machillo” Ramírez tomó sus decisiones en la alineación

Por Sergio Alvarado
Rónald Matarrita retornó después de la lesión para ayudar a Liga Deportiva Alajuelense a definir una serie de ida y vuelta.
Rónald Matarrita retornó después de la lesión para ser titular con Alajuelense (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió con un nombre muy llamativo en la alineación que tendrá Alajuelense para enfrentar este sábado al Puntarenas FC por la cuarta fecha del Apertura 2025, en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

El lateral Ronald Matarrita jugará por primera vez en el semestre luego de recuperarse de una lesión que le tomó varias semanas estar a punto y recuperar la banda izquierda.

La otra noticia es la ausencia de Aarón Salazar, quien no fue convocado al juego por una dolencia muscular.

Washington Ortega irá al arco; Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Fernando Piñar y Matarrita estarán en la línea defensiva.

Aarón Suárez, Alejandro Bran, Celso Borges están en el medio campo; Kenyell Michel y Creichel Pérez son los extremos y Alberto Toril será el centro delantero.

AlajuelensePuntarenas FCMachillo RamírezApertura 2025
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

