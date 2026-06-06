Torneo Nacional

Alajuelense sorprende con el fichaje de un exseleccionado sudamericano

Alajuelense anunció este sábado la llegada de un refuerzo que nadie vio venir desde Sudamérica

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Por Sergio Alvarado
Juan Pablo Añor firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense.
Juan Pablo Añor firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense sorprendió a muchos este sábado tras anunciar el fichaje del futbolista venezolano Juan Pablo Añor.

Mediante un comunicado oficial, los erizos anunciaron la llegada del volante ofensivo de 32 años, quien viene de jugar en el fútbol de Grecia con el Volos FC.

“Con más de 280 partidos como profesional, experiencia en Europa, América y Asia, 28 partidos con la selección absoluta de Venezuela y participación en dos ediciones de la Copa América, Juanpi llega para aportar su talento, visión de juego y recorrido internacional a nuestra institución”, indicaron.

Juanpi, como le conocen popularmente al jugador, llega por dos años. En la selección vinotinto disputó 19 partidos y ahora asumirá este nuevo reto en el fútbol costarricense.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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